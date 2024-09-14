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انطلاق النسخة السابعة من مزاد المدرج للإبل

9/14/2024 3:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) بمتابعة من أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، انطلق مزاد مدرج للإبل في نسخته السابعة بتنظيم من أمانة منطقة القصيم، ممثلة في بلدية شري، وبمشاركة الجهات الحكومية، وسيستمر عشرة أيام في مقر المزاد بمركز مدرج.
ويأتي المزاد متزامنا مع عام الإبل 2024، بهدف تعزيز قطاع الإبل، ودعم المستثمرين والمهتمين بهذا المجال، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي، والحفاظ على الموروث الثقافي للإبل.
ويتضمن المزاد مجموعة من الفعاليات المصاحبة، بما في ذلك الأمسيات الشعرية، والأركان المخصصة للأسر المنتجة، فضلا عن مخيم الضيافة المخصص لاستقبال الزوار.
وقد حرصت الأمانة، ممثلة في بلدية شري، على تجهيز البنية التحتية، وتوفير جميع الخدمات اللازمة لملاك الإبل والمشاركين في المزاد، الذي يأتي ضمن روزنامة أنشطة سكرتارية مزادات الإبل في إمارة منطقة القصيم.

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