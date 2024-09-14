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طائرة السعادة

9/14/2024 3:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أصعب مافي الحياة هو أن تخصع طائرة تزن مئات الأطنان للسير على الأرض، والأصعب من ذلك أن سرعة انتقالها لا يتجاوز الخمسين كيلومتر في الساعة، لكن المفارقة أن عملية النقل تلك تكون مصدر سعادة للجميع.
وطن الطموح ينقل طائرات من عروس البحر الأحمر ليقطع فيها الجبال والصحراء، للوصول إلى نجد وتحط الرحال في البوليفارد، نعم يا سادة أنها صناعة السعادة،
فكرة عبقرية لم تستفد من طائرة قديمة فحسب، بل كانت فرصة دعائية للتسويق لموسم الرياض لهذه السنة، والدليل على ذلك توقيت نقلها قبل بداية الموسم بأقل من شهر، فكانت تلك الرحلة أشبة ما تكون بقصة من قصص ألف ليلة وليلة، وشهريار ويسأل عن الأخبار!؟ ففي أي الديار!؟ وصلت الطائرة أيها الأخيار!؟
فالطبيعي أن هذا الأمر مزعج للجميع ومربك للطرق، فجميعنا أثناء سفره قد لا يطيق صبراً عندما تخرج أمامه شاحنة وتجده يبحث عن أي فرصة للابتعاد عنها، والكثير يصاب بحالة من الخوف والحذر عندما يتجاوز مثل تلك الشاحنات، ولكننا نعيش وسط مجتمع حيوي متفاعل نظر إلى الأمر من ناحية أخرى، فتحول الأمر إلى عُرس ومهرجانات واحتفالات، فمرور الضيوف الكبار يحمل في طياته الكثير من الأنس، يجدها البعض فرصة للبهجة وآخر فرصة لأخذ صورة قد تكون هي الرابحة.
وهنا تكمن الصناعة، فصناعة الترفية ليس عروضاً أو فقرات أو مراسم، بل هي القدرة على خلق حالة من الفرح تجعل من الصعب سهلاً ومن التعب متعة، ولعل أرى في هذا فرع جديد للإدارة أسميه الإدارة بالفرح، فالمحرك الأساسي لهذا المشروع وأقصد به نقل الطائرة من جدة إلى الرياض هو الفرح والسرور التي تخللت تلك العملية، وأكاد أجزم أن الجميع تمنى لو أن هذه الرحلة مرت من أمام بيته،
بالفعل نحن بحاجة إلى أن ندير مشاريعنا بالفرح والسرور والبهجة، ولك أن تتخيل لو أنك تبني منزلا لك وتجعل من ذلك العمل فرصة لادخال السعادة على جميع سكان الحي الذي تقطنه، كيف سيكون شعور المقاول أو المتعهدين أو حتى المستأجرين مستقبلا، عندما يرون الجيمع يرقص فرحاً لهم،
ختاما، تظل السعادة هي غاية الإنسان في هذه الحياة، ويظل صناعة تلك السعادة لمن حولك مهمة صعبة لا يستطيع القيام بها إلا أصحاب القلوب الطاهرة والمليئة بالحب والرغبة الصادقة في ادخال الفرح لقلب كل من يقترب منه، فهنيئا لنا في هذا الوطن بهذا الحب وهذا الإخلاص.

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