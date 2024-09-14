قراءة ديناميكية نفسية لكتاب حياة في الإدارة

(MENAFN
- Al Watan)
كتاب "حياة في الإدارة" للدكتور غازي القصيبي من فرائد المكتبة العربية التي جمعت بين السيرة الذاتية والادارة باسلوب أدبي رفيع. و كغيري من المهتمين بهذا الفن، قرأت الكتاب أكثر من مرة، حتى أن قراءته اصبحت عادة لي قبل مباشرتي لأي عمل اداري جديد. إلا أن قراءتي الأخيرة له كانت مدفوعة بالرغبة في مقارنة الديناميكية النفسية للقادة السعوديين في مراحل زمنية مختلفة، لفهم الثوابت والمتغيرات التي تؤطر السلوك التنظيمي للفرد ، والمنظمة، و دور القائد في التحول والتغيير، اللذان يعتبران حجرالأساس للاستدامة والتنافسية لأي منظمة.
من خلال سابقة عملي القيادي في القطاعات الثلاثة – العام، الخاص، وغير الربحي – مررت بتجارب لم أكن أعلم حينها أنها كانت نمطًا متكررًا مر أيضاعلى غيري من القادة . وإلى عهد قريب، كنت أبحث عن السبب في ذاتي فقط، ولم أعي إلا مؤخرا أن الدينامكية النفسية للفرد والمنظمة تلعبان دروا بارزا في نجاح القادة واستدامة المنظمات التي يديرونها. و أن البشر، رغم اختلاف جنسياتهم و ثقافاتهم ، يشتركون في طبيعة نفسية أساسية واحدة، لذا فإن جزءًا كبيرًا من تعامل القائد مع فريقه يحكمه مستوى اللاوعي الخاص بهم جميعا.
عودا إلى كتاب "حياة في الإدارة" الذي يقدم أنموذجاً معقداً وفريداً، قابلا لاستنطاق مفاهيم الديناميكا النفسية التي رافقت الكاتب خلال سني عمله القيادي ، في ذاته وفي ذوات الأفراد اللذين عملوا تحت ادارته على حد سواء، حيث يمكن من خلال هذه القراءة الديناميكية النفسية للكتاب أن نسبر تأثير الدوافع اللاواعية، وآليات الدفاع النفسي، وملامح الذكاء العاطفي على القصيبي كقائد تحولي، ومنسوبي المنظمات التي تولى إدارتها.
تناول القصيبي في كتابه تأثير تجارب الموظفين السابقة على استجاباتهم لأساليب الإدارة الجديدة التي حاول تطبيقها في الجهات التي تولى قيادتها. وهو ما يمكن أن يفسر بمفهوم التحويل (Transference) أحد مفاهيم علم النفس الديناميكي، الذي يشرح نقل الأفراد لمشاعرهم أو ردود أفعالهم من علاقاتهم السابقة إلى الحاضر.
في هذا الإطار، يشير القصيبي إلى أن بعض موظفيه أبدوا مقاومة في تنفيذ قراراته الادارية التصحيحية. هذا التردد لم في حقيقته رد فعل مباشر على القرارات الجديدة، بل هو ناتج عن تجاربهم مع قرارات قادة سابقين كانت قد أضرت بهم، أو كونت لديهم شعورًا بعدم الثقة ، أو الأمان.
علاوة على ذلك، يتناول الكتاب أيضًا مفهوم الإسقاط (Projection)، حيث يعبر القصيبي عن مخاوفه من أن فريقه قد لا يلتزم بالتعليمات بسبب تجاربه السابقة مع فرق أخرى كانت تفتقر إلى الانضباط. يظهر هذا الإسقاط بجلاء كآلية دفاعية نفسية – للقصيبي نفسه- حيث تم بها نقل مشاعره السلبية من الذات إلى الآخرين، وهي آلية نشأت في اللاوعي لدى الكاتب في حينها لاستعادة التوازن النفسي و مواجهة القلق الناشئ عن الموقف الذي واجهه
أيضًا، يظهر مفهوم الكبت (Repression) في الكتاب كآلية دفاعية يتم بها حجب الأفكار والمشاعر المؤلمة عن الوعي. يلاحظ أن القصيبي تجنب في مواقف عدة التركيز على تفاصيل الأزمات، والمشاكل التي مر بها، كالأوقات الصعبة التي واجهها أثناء إدارة مشروع حكومي كبير، هذا التجنب يعكس محاولة القصيبي لكبت مشاعره للحفاظ على توازنه النفسي والتركيز على تحقيق أهدافه.
من جانب آخر، يتناول الكتاب تأثير تحمل الضغط النفسي (Resilience) كجزء من القدرات القيادية للقصيبي، فتراه يشيد بقدرته على تحويل الضغوط إلى دافع للإنجاز، والابتكار، حيث استخدم هذه الضغوط خلال الأزمات الاقتصادية لتطوير استراتيجيات جديدة حفز بها فريقه للتحول والتغيير. هذا التوجه الذي نحى إليه الكاتب يتسق مع نظرية الإيجابية النفسية (Positive Psychology)، التي ترى أن القدرة على تحويل الضغوط إلى فرص يمكن أن يكون مفتاحًا للاستدامة.
علاوة على ذلك، ناقش القصيبي بشكل ضمني مفهوم التنافر المعرفي (Cognitive Dissonance) في بعض قراراته الإدارية، عندما تعين عليه اتخاذ قرارات تتعارض مع قيمه الشخصية ،أو قيمه ومبادئه، كما في حالة اتخاذه قرارا رأه يتناقض مع مبادئه حول الشفافية. فعمد القصيبي إلى إعادة تقييم الموقف، وضبط استراتيجيته لتقليل التنافر بين قيمه وسلوكياته. هذه النقلة في مباشرة الموقف تتماشى مع نظرية فيستنجر (Festinger) التي تشير إلى أن الأفراد يسعون لتقليل التنافر بين معتقداتهم، وسلوكياتهم للحفاظ على التوازن النفسي.
من الجوانب الأخرى التي يعرضها الكتاب هي أهمية القيادة المستدامة (Sustainable Leadership)، والتي تركز على التوازن بين تحقيق الأهداف قصيرة وطويلة المدى مع مراعاة التأثيرات البيئية ، والاجتماعية. أبرز القصيبي وعيًا بأهمية تبني نهج متوازن يحقق الأهداف المؤسسية دون الإضرار بالموارد أو البيئة، متماشيا بذلك مع النظرية الحديثة في الاستدامة المؤسسية (Corporate Sustainability)، التي تؤكد أهمية الموازنة بين النظرة بعيدة المدى، وتجنب الاستنزاف غير المسؤول للموارد المتاحة.
أخيرًا، يشير الكتاب إلى تأثير الثقافة التنظيمية (Organizational Culture) على القيادة، حيث برهن القصيبي على أن نجاح القائد يعتمد على قدرته على تشكيل وتوجيه الثقافة التنظيمية بما يتماشى مع رؤيته وأهدافه، فتراه يشيد بنجاحه في تطوير ثقافة تنظيمية تشجع على الابتكار والتعاون، مما ساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة التي أشرف عليها. هذا يتماشى مع نظرية إدغار شاين (Edgar Schein) التي ترى أن القيادة الفعالة هي التي تستطيع تشكيل القيم والمعايير السائدة داخل المؤسسة لدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
إن استنطاق عدد من مفاهيم الديناميكية النفسية التي أشار إليها ضمنيًا كتاب "حياة في الإدارة"، يبين أن القصيبي – رحمه الله- قدم أنموذجًا قياديًا معقدًا ومتكاملًا، يجمع بين فهم النفس البشرية وتأثيرها على القيادة. و أرى أن هذه الرؤية العميقة، والمترابطة بين مختلف الجوانب النفسية والقيادية، تقدم إطارًا يساعد على تطوير نماذج قيادية مستدامة وفعالة ، يمكن أن يبنى عليها لتكون قوالب قيادية يسترشد بها قادة منظمات القطاعات الثلاثة.
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