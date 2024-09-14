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قراءة ديناميكية نفسية لكتاب حياة في الإدارة

9/14/2024 3:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) كتاب "حياة في الإدارة" للدكتور غازي القصيبي من فرائد المكتبة العربية التي جمعت بين السيرة الذاتية والادارة باسلوب أدبي رفيع. و كغيري من المهتمين بهذا الفن، قرأت الكتاب أكثر من مرة، حتى أن قراءته اصبحت عادة لي قبل مباشرتي لأي عمل اداري جديد. إلا أن قراءتي الأخيرة له كانت مدفوعة بالرغبة في مقارنة الديناميكية النفسية للقادة السعوديين في مراحل زمنية مختلفة، لفهم الثوابت والمتغيرات التي تؤطر السلوك التنظيمي للفرد ، والمنظمة، و دور القائد في التحول والتغيير، اللذان يعتبران حجرالأساس للاستدامة والتنافسية لأي منظمة.
من خلال سابقة عملي القيادي في القطاعات الثلاثة – العام، الخاص، وغير الربحي – مررت بتجارب لم أكن أعلم حينها أنها كانت نمطًا متكررًا مر أيضاعلى غيري من القادة . وإلى عهد قريب، كنت أبحث عن السبب في ذاتي فقط، ولم أعي إلا مؤخرا أن الدينامكية النفسية للفرد والمنظمة تلعبان دروا بارزا في نجاح القادة واستدامة المنظمات التي يديرونها. و أن البشر، رغم اختلاف جنسياتهم و ثقافاتهم ، يشتركون في طبيعة نفسية أساسية واحدة، لذا فإن جزءًا كبيرًا من تعامل القائد مع فريقه يحكمه مستوى اللاوعي الخاص بهم جميعا.
عودا إلى كتاب "حياة في الإدارة" الذي يقدم أنموذجاً معقداً وفريداً، قابلا لاستنطاق مفاهيم الديناميكا النفسية التي رافقت الكاتب خلال سني عمله القيادي ، في ذاته وفي ذوات الأفراد اللذين عملوا تحت ادارته على حد سواء، حيث يمكن من خلال هذه القراءة الديناميكية النفسية للكتاب أن نسبر تأثير الدوافع اللاواعية، وآليات الدفاع النفسي، وملامح الذكاء العاطفي على القصيبي كقائد تحولي، ومنسوبي المنظمات التي تولى إدارتها.
تناول القصيبي في كتابه تأثير تجارب الموظفين السابقة على استجاباتهم لأساليب الإدارة الجديدة التي حاول تطبيقها في الجهات التي تولى قيادتها. وهو ما يمكن أن يفسر بمفهوم التحويل (Transference) أحد مفاهيم علم النفس الديناميكي، الذي يشرح نقل الأفراد لمشاعرهم أو ردود أفعالهم من علاقاتهم السابقة إلى الحاضر.
في هذا الإطار، يشير القصيبي إلى أن بعض موظفيه أبدوا مقاومة في تنفيذ قراراته الادارية التصحيحية. هذا التردد لم في حقيقته رد فعل مباشر على القرارات الجديدة، بل هو ناتج عن تجاربهم مع قرارات قادة سابقين كانت قد أضرت بهم، أو كونت لديهم شعورًا بعدم الثقة ، أو الأمان.
علاوة على ذلك، يتناول الكتاب أيضًا مفهوم الإسقاط (Projection)، حيث يعبر القصيبي عن مخاوفه من أن فريقه قد لا يلتزم بالتعليمات بسبب تجاربه السابقة مع فرق أخرى كانت تفتقر إلى الانضباط. يظهر هذا الإسقاط بجلاء كآلية دفاعية نفسية – للقصيبي نفسه- حيث تم بها نقل مشاعره السلبية من الذات إلى الآخرين، وهي آلية نشأت في اللاوعي لدى الكاتب في حينها لاستعادة التوازن النفسي و مواجهة القلق الناشئ عن الموقف الذي واجهه
أيضًا، يظهر مفهوم الكبت (Repression) في الكتاب كآلية دفاعية يتم بها حجب الأفكار والمشاعر المؤلمة عن الوعي. يلاحظ أن القصيبي تجنب في مواقف عدة التركيز على تفاصيل الأزمات، والمشاكل التي مر بها، كالأوقات الصعبة التي واجهها أثناء إدارة مشروع حكومي كبير، هذا التجنب يعكس محاولة القصيبي لكبت مشاعره للحفاظ على توازنه النفسي والتركيز على تحقيق أهدافه.
من جانب آخر، يتناول الكتاب تأثير تحمل الضغط النفسي (Resilience) كجزء من القدرات القيادية للقصيبي، فتراه يشيد بقدرته على تحويل الضغوط إلى دافع للإنجاز، والابتكار، حيث استخدم هذه الضغوط خلال الأزمات الاقتصادية لتطوير استراتيجيات جديدة حفز بها فريقه للتحول والتغيير. هذا التوجه الذي نحى إليه الكاتب يتسق مع نظرية الإيجابية النفسية (Positive Psychology)، التي ترى أن القدرة على تحويل الضغوط إلى فرص يمكن أن يكون مفتاحًا للاستدامة.
علاوة على ذلك، ناقش القصيبي بشكل ضمني مفهوم التنافر المعرفي (Cognitive Dissonance) في بعض قراراته الإدارية، عندما تعين عليه اتخاذ قرارات تتعارض مع قيمه الشخصية ،أو قيمه ومبادئه، كما في حالة اتخاذه قرارا رأه يتناقض مع مبادئه حول الشفافية. فعمد القصيبي إلى إعادة تقييم الموقف، وضبط استراتيجيته لتقليل التنافر بين قيمه وسلوكياته. هذه النقلة في مباشرة الموقف تتماشى مع نظرية فيستنجر (Festinger) التي تشير إلى أن الأفراد يسعون لتقليل التنافر بين معتقداتهم، وسلوكياتهم للحفاظ على التوازن النفسي.
من الجوانب الأخرى التي يعرضها الكتاب هي أهمية القيادة المستدامة (Sustainable Leadership)، والتي تركز على التوازن بين تحقيق الأهداف قصيرة وطويلة المدى مع مراعاة التأثيرات البيئية ، والاجتماعية. أبرز القصيبي وعيًا بأهمية تبني نهج متوازن يحقق الأهداف المؤسسية دون الإضرار بالموارد أو البيئة، متماشيا بذلك مع النظرية الحديثة في الاستدامة المؤسسية (Corporate Sustainability)، التي تؤكد أهمية الموازنة بين النظرة بعيدة المدى، وتجنب الاستنزاف غير المسؤول للموارد المتاحة.
أخيرًا، يشير الكتاب إلى تأثير الثقافة التنظيمية (Organizational Culture) على القيادة، حيث برهن القصيبي على أن نجاح القائد يعتمد على قدرته على تشكيل وتوجيه الثقافة التنظيمية بما يتماشى مع رؤيته وأهدافه، فتراه يشيد بنجاحه في تطوير ثقافة تنظيمية تشجع على الابتكار والتعاون، مما ساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة التي أشرف عليها. هذا يتماشى مع نظرية إدغار شاين (Edgar Schein) التي ترى أن القيادة الفعالة هي التي تستطيع تشكيل القيم والمعايير السائدة داخل المؤسسة لدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
إن استنطاق عدد من مفاهيم الديناميكية النفسية التي أشار إليها ضمنيًا كتاب "حياة في الإدارة"، يبين أن القصيبي – رحمه الله- قدم أنموذجًا قياديًا معقدًا ومتكاملًا، يجمع بين فهم النفس البشرية وتأثيرها على القيادة. و أرى أن هذه الرؤية العميقة، والمترابطة بين مختلف الجوانب النفسية والقيادية، تقدم إطارًا يساعد على تطوير نماذج قيادية مستدامة وفعالة ، يمكن أن يبنى عليها لتكون قوالب قيادية يسترشد بها قادة منظمات القطاعات الثلاثة.

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