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ثلوتية محمد الحميد وفاء الأجيال

9/14/2024 3:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) حين تستقبلك مشاعر الأنقياء في أبها المساء ، ويطوقك كرم الأوفياء ، وتصافحك هيبة العلم ، روح الثقافة، مجد التاريخ ، إيقاع التراث، فأنت في حضرة ثلوثية الأديب محمد.بن عبدالله الحميد ،التي تستمد وهجها من صفوة مجتمع يعتلي ألسنتهم ،ويسكن قلوبهم سيدُ الأوطان المملكة العربية السعودية ،وتنثال فيها ذكريات
الماضي التليد ، والمستقبل الواعد بحول الله.
ثلوثية يتجسد.فيها إبداع ثقافة الأصالة ، والمعرفة بعناوين ملفتة وجذابة مع كل كلمة إفتتاحية موجزة موشاة بالبلاغة والفصاحة للأديب الشاعر الدكتور عبدالله الحميد ، فيما يضبط إدارة الوقت ، ويدير الحوار باسلوب
أدبي رشيق يبعث على الارتياح الأديب الدكتور أحمدالحميد.
وهذا المنتدى الثقافي بدأ بانطلاقة قوية ، وتوقف لظروف طارئة، ثم استأنف أنجاله الكرام نشاطاته، يسيرون على خُطى والدهم الراحل ، حيث تم تنفيذ خمس عشرة محاضرة حتى الآن.
وتنفرد ثلوثية الحميد بحضور مشترك لكبار المواطنين ،وكوكبة من الشباب إضافة إلى الأدباء ،الشعراء ،الإعلاميين وهذا يوفر أجواءً من التفاعل الإيجابي ، ويُرسخ صوراً حقيقية لواقع الشيم والإحترام المتبادل بين الأجيال في هذا العهد الزاهر.
ويُحسب للثلوثية مبادرة تنظيم محاضرات لقامات علمية سعودية مرموقة في مجالات الطب ،الهندسة ،الإقتصاد ، علوم الفضاء ، الكيمياء، وغيرها ،بما يتماشى مع الرؤية المباركة لبلادنا. وكانت البداية الشهر الماضي بمحاضرة علمية بعنوان ( رحلة في باطن الأرض) حفلت بمعلومات قيمة إنتزعت إعجاب المتابعين ، قدمها الخبير الجيولوجي "عبدالله بن محمد ميمش".
وخصصت الثلوثية ركناً لأحدث الإصدارات في عالم الفكر والمعرفة توزع مجانا في ختام الأمسية.
ولعل المنتدبات التي تتخذ من أيام الأسبوع مسميات لها، أن تجعل نصيباً من نشاطاتها للحديث عن القوة الناعمة مثل الفننون التشكيلية المسرحية ،التصوير ، النحت. وهنا أطرح مقترحاً على الثلوثية للمبادرة في
إستضافة بعض المتقاعدين ممن تركوا أثراً طيباً أثناء اعمالهم الحكومية، ليتحدثوا عن سيرهم الذاتية مشافهة خاصة ممن لم يسبق لهم اصدارها في كتاب، فما أجمل أن نسمع مباشرة عن محطات حياتهم الحافلة بالتجارب والخبرات.
كما آمل أن تتواصل الثلوثية مع بعض البيوت العلمية في المنطقة، وإقناعهم بالحديث أو نشر
بعض الوثائق التاريخية والإجتماعية لديهم، وهو إقتراح سبقني في طرحه متذ أعوم بصحيفة الوطن الكاتب الأديب محمد بن إبراهيم آل فايع، وجدد المطالبة به عبر وسائل التواصل قبل شهور الشاعر الإعلامي أحمد بن عبدالله عسيري.
رحم الله الأستاذ محمد الحميد الذي قاد نادي أبها الأدبي لأكثر من عقدين في مرحلة ذهبية لن تتكرر، إنعكست إيجاباً على الحركة الأدبية والثقافية في محافظات ومركز منطقة عسير.

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