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حفلة ميلاد مذيعة بلسعات مؤلمة

9/14/2024 3:21:10 PM
(MENAFN- Al Watan) بمناسبة بلوغها 56 عامًا، اختارت إعلامية بريطانية سابقة اختبار مرونة جسمها، ورفع قدرة تحمّلها، من خلال السباحة في مكان مليء بقناديل البحر، لتعريض نفسها إلى لسعاته المؤلمة.
وكشفت مذيعة ((بي بي سي)) السابقة لويز مينشين عن تجربتها الغريبة في تصريح لصحيفة ((ديلي ميل))، على هامش حفل إطلاق روايتها الجديدة ((جزيرة العزلة))، نهاية الأسبوع الماضي في لندن.
وعبرت عن سعادتها بنجاحها في السباحة مع قناديل البحر في ((أرخبيل جزر سيلي)) البريطاني، مؤكدة أنها تحب مواجهة نفسها لتتعامل بمرونة أفضل عند ارتفاع نسبة الأدرينالين في جسمها. وخلال اللقاء أظهرت الندوب على يديها معلقة: ((كنت أرتدي بدلة الغوص. في أي مكان لا تغطيه بدلة الغوص، أحصل على لسعة قناديل البحر الأرجوانية. لقد كان الأمر مؤلمًا حقًا)).
ونشرت مينشين فيديو عبر حسابها على ((إنستغرام))، وثقت فيه التجربة، وظهرت وهي تسبح في البحيرة يرافقها آخرون، ومسعفون على قوارب الكاياك. وأرفقته بتعليق مطول أعربت فيه عن سعادتها باحتفالها بعيد ميلادها هذا العام بطريقة مميزة. ومازحت قائلة: ((من يريد رؤية شكل قنديل البحر، فليستمر في المشاهدة حتى النهاية!.. إنها ليست لضعاف القلوب، بل هي قاسية ولاذعة)).

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