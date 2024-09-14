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شكران مرتجى فنانة سورية رسميا

9/14/2024 3:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كرّمت نقابة الفنانين السوريين، الممثلة شكران مرتجى، بمنحها عضوية الشرف في النقابة بعد 30 عاما من مسيرتها الفنية، لتصبح بذلك ((فنانة سورية)) رسميا.
ولم تتمالك شكران دموعها بعد حصولها على البطاقة، معبرة عن سعادتها بهذه الخطوة التي انتظرتها لـ30 عاما.
وانهالت عليها التهاني من فنانين ومتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنانة سولاف فواخرجي، التي قالت: ((ألف مبروك شكران طول عمرك سورية ومكترة)).
كما قال متابعوها: ((رسميا فنانة سورية..؟!! مُش محتاجة الست شكران لشهادة رسمية فهي ذات موهبة فنية عالية وصاحبة أداء فني راق كذلك ومع ذلك مبارك إن شاء الله)).
وكرمت نقابة الفنانين السوريين أيضا صفاء سلطان وسوزان نجم الدين، ومنحتهما عضوية الشرف، تقديرا منها لأدوارهما الناجحة والمتميزة في المسلسلات والأفلام.
وعبرت صفاء عبر حسابها في ((انستغرام)) عن سعادتها، معربة عن أسفها لعدم تواجدها في هذا الاحتفال لظروف خارجة عن إرادتها.
كما نشرت سوزان مقطع فيديو عبر ((الستوري)) بحسابها في ((انستغرام))، وثقت من خلاله الحدث. وظهرت في مقطع فيديو آخر وهي تغني مع شكران أغنية ((فوق النخل))، وسط أجواء من البهجة والسعادة.
وشكران مرتجى ممثلة سورية من أصول فلسطينية، ولدت لأب فلسطيني من غزة وأم سورية، في الطائف ثم انتقلت إلى دمشق.
عاشت مع عائلتها في منطقة الزبداني، وحصلت على الجنسية السورية في عام 2012.
لديها رصيد كبير جدا من الأعمال الفنية الناجحة، آخرها مسلسل ((لعبة حب))، وهو النسخة المعرّبة من المسلسل التركي ((حب للإيجار)).

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