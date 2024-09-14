شكران مرتجى فنانة سورية رسميا

(MENAFN
- Al Watan)
كرّمت نقابة الفنانين السوريين، الممثلة شكران مرتجى، بمنحها عضوية الشرف في النقابة بعد 30 عاما من مسيرتها الفنية، لتصبح بذلك ((فنانة سورية)) رسميا.
ولم تتمالك شكران دموعها بعد حصولها على البطاقة، معبرة عن سعادتها بهذه الخطوة التي انتظرتها لـ30 عاما.
وانهالت عليها التهاني من فنانين ومتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنانة
سولاف فواخرجي، التي قالت: ((ألف مبروك شكران طول عمرك سورية ومكترة)).
كما قال متابعوها: ((رسميا فنانة سورية..؟!! مُش محتاجة الست شكران لشهادة رسمية فهي ذات موهبة فنية عالية وصاحبة أداء فني راق كذلك ومع ذلك مبارك إن شاء الله)).
وكرمت نقابة الفنانين السوريين أيضا صفاء سلطان وسوزان نجم الدين، ومنحتهما عضوية الشرف، تقديرا منها لأدوارهما الناجحة والمتميزة في المسلسلات والأفلام.
وعبرت صفاء عبر حسابها في ((انستغرام)) عن سعادتها، معربة عن أسفها لعدم تواجدها في هذا الاحتفال لظروف خارجة عن إرادتها.
كما نشرت سوزان مقطع فيديو عبر ((الستوري)) بحسابها في ((انستغرام))، وثقت من خلاله الحدث. وظهرت في مقطع فيديو آخر وهي تغني مع شكران أغنية ((فوق النخل))، وسط أجواء من البهجة والسعادة.
وشكران مرتجى ممثلة سورية من أصول فلسطينية، ولدت لأب فلسطيني من غزة وأم سورية، في الطائف ثم انتقلت إلى دمشق.
عاشت مع عائلتها في منطقة الزبداني، وحصلت على الجنسية السورية في عام 2012.
لديها رصيد كبير جدا من الأعمال الفنية الناجحة، آخرها مسلسل ((لعبة حب))، وهو النسخة المعرّبة من المسلسل التركي ((حب للإيجار)).
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