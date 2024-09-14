مؤتمر يناقش حلول الرعاية الصحية

(MENAFN
- Al Watan)
نظمت الجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي مؤتمر تعزيز السنوي، بالتعاون مع شركة فايزر السعودية كشريك استراتيجي للمؤتمر، بقاعة حمد الجاسر للمؤتمرات في جامعة
الملك سعود، وبرعاية رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله السلمان.
واستقطب المؤتمر الذي جاء تحت شعار ((تحقيق رؤية المملكة في مجال الصحة العامة))، نخبة من المتحدثين من المختصين والأكاديميين وصناع القرار بقطاع الرعاية الصحية، إضافة لكبرى المنظمات والشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع محليًا وعالميًا، فضلًا عن مقدمي الخدمات والمنتجات ذات الصلة.
وتضمنت أهداف المؤتمر إبراز جهود المملكة في قطاع الرعاية الصحية، وأفضل الحلول للتغلب على التحديات المتعلقة بالخدمات عبر تطوير جودتها وكفاءتها، وسبل تعزيز الوقاية من الأخطار، فضلًا عن استعراض أحدث الأبحاث والدراسات في مجال التعزيز والصحة العامة محليًا ودوليًا.
تطرقت جلسات المؤتمر إلى عدة موضوعات منها: دور الهيئة العامة للصحة في تعزيز صحة السكان، وتأثير الفحوصات الوراثية الوقائية على الأفراد والقطاع الصحي، ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز نمط حياة صحي للمجتمع، وسياسات واقتصادات الصحة العامة، والأثر الاقتصادي للسمنة في المملكة. ومن المواضيع المتداولة التي تم تناولها هي التردد في أخذ اللقاح وكيفية زيادة الثقة بالتطعيمات.
وتخلل المؤتمر ورش عمل تناولت مهارات التثقيف الصحي في الإدمان، وتقييم وتداخلات برامج التعزيز الصحي، وصناعة المحتويات التوعوية الصحية، والابتكار في صناعة التوعية الصحية، وتحويل الرعاية الصحية من خلال الابتكار الرقمي. فيما اُختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات، وتم تكريم مجموعة من شركاء النجاح.
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