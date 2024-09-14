Saturday, 14 September 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤتمر يناقش حلول الرعاية الصحية

9/14/2024 3:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) نظمت الجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي مؤتمر تعزيز السنوي، بالتعاون مع شركة فايزر السعودية كشريك استراتيجي للمؤتمر، بقاعة حمد الجاسر للمؤتمرات في جامعة الملك سعود، وبرعاية رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله السلمان.
واستقطب المؤتمر الذي جاء تحت شعار ((تحقيق رؤية المملكة في مجال الصحة العامة))، نخبة من المتحدثين من المختصين والأكاديميين وصناع القرار بقطاع الرعاية الصحية، إضافة لكبرى المنظمات والشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع محليًا وعالميًا، فضلًا عن مقدمي الخدمات والمنتجات ذات الصلة.
وتضمنت أهداف المؤتمر إبراز جهود المملكة في قطاع الرعاية الصحية، وأفضل الحلول للتغلب على التحديات المتعلقة بالخدمات عبر تطوير جودتها وكفاءتها، وسبل تعزيز الوقاية من الأخطار، فضلًا عن استعراض أحدث الأبحاث والدراسات في مجال التعزيز والصحة العامة محليًا ودوليًا.
تطرقت جلسات المؤتمر إلى عدة موضوعات منها: دور الهيئة العامة للصحة في تعزيز صحة السكان، وتأثير الفحوصات الوراثية الوقائية على الأفراد والقطاع الصحي، ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء في تعزيز نمط حياة صحي للمجتمع، وسياسات واقتصادات الصحة العامة، والأثر الاقتصادي للسمنة في المملكة. ومن المواضيع المتداولة التي تم تناولها هي التردد في أخذ اللقاح وكيفية زيادة الثقة بالتطعيمات.
وتخلل المؤتمر ورش عمل تناولت مهارات التثقيف الصحي في الإدمان، وتقييم وتداخلات برامج التعزيز الصحي، وصناعة المحتويات التوعوية الصحية، والابتكار في صناعة التوعية الصحية، وتحويل الرعاية الصحية من خلال الابتكار الرقمي. فيما اُختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات، وتم تكريم مجموعة من شركاء النجاح.

MENAFN14092024000089011017ID1108673920

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث