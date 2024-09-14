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58 ألف جولة رقابية بجوامع مكة

9/14/2024 3:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، منذ بداية العام 1446، نحو 58,470 جولة رقابية شملت 3.321 جامعًا، و8,714 مسجدًا، و256 مصلى، وشارك في تنفيذ هذه الجولات 542 مراقبًا ومراقبة في مختلف محافظات المنطقة.
وأوضح تقرير صادر بهذا الشأن، أن هذه الجولات تمت خلال شهري محرم وصفر للعام الجاري 1446، بهدف متابعة التزام منسوبي المساجد بأداء مهامهم وتطبيقهم للأنظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة لضمان الالتزام بها، وكذلك متابعة حالة المساجد والجوامع من حيث النظافة والتشغيل والصيانة؛ بما في ذلك نظافة المباني، وتأهيل المرافق الصحية، ومدى جاهزية الأنظمة الصوتية وأنظمة الإنارة والتكييف، ورصد الملاحظات والمخالفات التي قد تؤثر على راحة المصلين، حيث تم رفع تقارير فورية للجهات المختصة لضمان سرعة معالجتها.
وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة بكافة محافظات المنطقة؛ لأهمية ضمان سير العمل والتأكد من اكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله؛ ليؤدي المصلون صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة، ولاسيما في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تشهد مساجدها كثافة عددية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين لتوفير أرقى الخدمات لها.

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