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حصر الملوثات العضوية

9/14/2024 3:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن مشروع وطني يسعى من خلاله لحصر وجرد الملوثات العضوية الثابتة داخل المملكة، وبيان آثارها البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
وقدم مدير عام الإدارة العامة للأوزون والسلامة الكيميائية بالمركز، الدكتور محمد بن عتيق الدوسري، خلال الورشة العلمية التي أقيمت في الرياض، عن الملوثات العضوية الثابتة المخاطر المرتبطة صحيًا وبيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، عرضًا تضمن استعراض أفضل الممارسات الدولية في التعامل معها، منوهًا بأهمية إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الاستبانات المُرسلة للجهات المعنية، والتي تستهدف تقييم الملوثات العضوية الثابتة بشكل علمي.
وأشار إلى التزامات المملكة باتفاقية ستوكهولم، التي على ضوئها يعمل المركز لتحقيق عدة أهداف رئيسية فيما يخص الملوثات العضوية الثابتة، تنطلق عبر إشراك الجهات ذات العلاقة وتوضح آلية تبادل المعلومات للحد من إنتاج، واستخدام الملوثات العضوية الثابتة، مع تسليط الضوء على البدائل المتاحة.

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