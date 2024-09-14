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إقبال على اللوز القطيفي

9/14/2024 3:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تجذب فعالية اللوز القطيفي، التي أطلقها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، بمشاركة عدد من المزارعين وبائعي الخضار والفواكه والأسر المنتجة في المحافظة، الأهالي من المواطنين والمقيمين لاقتنائه، حيث تستمر لمدة ثلاثة أيام في مدينة سيهات بمحافظة القطيف، بهدف تعريف زوار المعرض بهذه الفاكهة وطرق زراعتها والعناية بها.
الحجم المطلوب
تعد مزارع المنطقة الشرقية الواقعة على ساحل الخليج العربي بيئة خصبة لإنتاج وزراعة أشجار اللوز التي تعتمد على الجو الحار والرطب لإنتاج محصول ثمار اللوز بشكل كبير، حيث يهرع العديد من بائعي الخضار والفواكه إلى حجز محصول فاكهة اللوز قبل موسمه بعام.
وأوضح عدد من مزارعي اللوز القطيفي، أن شجرة اللوز تحتاج إلى اهتمام وعناية كبيرة طول العام؛ حيث يلزم تسميد التربة وتطعيم الشجرة وحمايتها من الحشرات من خلال استخدام المبيدات الحشرية وعمل مصائد لصيد وحبس الذباب، وذلك للحصول على ثمار لوز تمتاز بالحجم المطلوب واللون الجذاب والرائحة الزكية.
طريقة الري
أفاد المزارعون بأن مزارع القطيف تشتهر بإنتاج ما يسمى بلوز ((الحبّان)) والذي يعرف بـ ((اللوز القطيفي)) أو ((الإسكندراني))، والذي يتميز بلونه الأحمر والأصفر، مشيرين إلى أن مزارعي القطيف اعتادوا على حجز فاكهة اللوز للزبائن قبل عرضها في الأسواق المحلية.
وأكدوا أن أرض القطيف أرض خصبة يمكن من خلالها استقطاب وزراعة العديد من أنواع الفواكه التي يأتي في مقدمتها أشجار اللوز، والتي منها اللوز الإماراتي الأصفر، والأخضر، الذي يحتاج لمدة شهرين من بزوغ ثماره إلى قطفه، فيما أفاد بعض تجار اللوز القطيفي بأن أسعار اللوز تتراوح ما بين 30 و 50 ريالًا للكيلو الواحد، وذلك بحسب حجم اللوز ولونه ومكان زراعته وطريقة الري المستخدمة.

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