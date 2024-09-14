جموح النواخذه

(MENAFN
- Al Watan)
حسم الاتفاق قمة الشرقية التي جمعته بمضيفه الفتح، على ملعب الأخير، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، لمصلحته 1/2، مواصلا انطلاقته الرائعة في الدوري
بتسجيله انتصاره الثالث على التوالي.
سجل للنواخذة عبدالله رديف ((42)) وجواو كوستا ((73))، وللنموذجي دجانيني تافاريس ((64))، ليرفع الكوماندوز رصيده إلى 9 نقاط، بينما ظل النموذجي على 3 نقاط.
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