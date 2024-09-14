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قسوة الرائد

9/14/2024 3:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الرائد توازنه بتغلبه على مضيفه الفيحاء 5/صفر في المباراة التي شهدها ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، كاشفا الحال الذي وصل له البرتقالي مع بداية الموسم. سجل لرائد التحدي مدافع الفيحاء كريس سمولينغ بالخطأ في مرماه ((6)) ومحمد فوزير ((17)) وكريم البركاوي ((45+6، و60)) وصالح العمري ((66))، ليرفع الرائد رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي الفيحاء بلا رصيد نقطي.

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