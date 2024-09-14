قسوة الرائد

قسوة الرائد
التاريخ
9/14/2024 3:21:09 PM
(MENAFN
- Al Watan)
استعاد الرائد توازنه بتغلبه على مضيفه الفيحاء 5/صفر في المباراة التي شهدها ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، كاشفا الحال الذي وصل له البرتقالي مع بداية الموسم. سجل لرائد التحدي مدافع الفيحاء كريس سمولينغ بالخطأ في مرماه ((6)) ومحمد فوزير ((17)) وكريم البركاوي ((45+6، و60)) وصالح العمري ((66))، ليرفع الرائد رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي الفيحاء بلا رصيد نقطي.
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