مهرجان الهجن يحطم أرقامه

(MENAFN
- Al Watan)
تسلمت اللجنة العليا المنظمة مهرجان ولي العهد
للهجن شهادة موسوعة ((جينيس)) للأرقام القياسية، للمرة الرابعة، كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم بتسجيله أكبر عدد مطايا مشاركة في السباقات.
وحقق المهرجان مع نهاية تسجيل اللجنة المنظمة عدد المطايا المشاركة في أشواط النسخة السادسة رقما قياسيا جديدا، بتسجيله 21.637 مطية، ونسبة زيادة عدد المطايا على أول نسخة أقيمت في تاريخ المهرجان 93.5 %، ليصبح إجمالي الهجن المشاركة في النسخ الست 98.929 مطية.
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