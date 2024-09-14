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مهرجان الهجن يحطم أرقامه

9/14/2024 3:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تسلمت اللجنة العليا المنظمة مهرجان ولي العهد للهجن شهادة موسوعة ((جينيس)) للأرقام القياسية، للمرة الرابعة، كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم بتسجيله أكبر عدد مطايا مشاركة في السباقات.
وحقق المهرجان مع نهاية تسجيل اللجنة المنظمة عدد المطايا المشاركة في أشواط النسخة السادسة رقما قياسيا جديدا، بتسجيله 21.637 مطية، ونسبة زيادة عدد المطايا على أول نسخة أقيمت في تاريخ المهرجان 93.5 %، ليصبح إجمالي الهجن المشاركة في النسخ الست 98.929 مطية.

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