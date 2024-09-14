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الدراجات يستعرض برامج المنتخبات

9/14/2024 3:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات اجتماعه الثالث لعام 2024، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عبدالله الوثلان، وبحضور الأعضاء كافة.
واستعرض الاجتماع البرامج المستقبلية للمنتخبات السعودية، وبرامج تحول الاتحادات الرياضية والإطار الزمني له، والخطة الإستراتيجية لاتحاد الدراجات خلال الأربع سنوات القادمة، معتمدًا البرنامج الزمني الداخلي لمنافسات الموسم الرياضي الحالي.

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