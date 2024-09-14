الدراجات يستعرض برامج المنتخبات
التاريخ
9/14/2024 3:21:08 PM
(MENAFN
- Al Watan)
عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات اجتماعه الثالث لعام 2024، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عبدالله الوثلان، وبحضور الأعضاء كافة.
واستعرض الاجتماع البرامج المستقبلية للمنتخبات السعودية، وبرامج تحول الاتحادات الرياضية والإطار الزمني له، والخطة الإستراتيجية لاتحاد الدراجات خلال الأربع سنوات القادمة، معتمدًا البرنامج الزمني الداخلي لمنافسات الموسم الرياضي
الحالي.
MENAFN14092024000089011017ID1108673911
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.