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وقف إطلاق النار في غزة ضرورة إنسانية

9/14/2024 3:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) ضربت الغارات الجوية الإسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، في الوقت الذي أكد فيه رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يعد مطلبًا عربيًا بل هو مطلب عالمي يحظى بإجماع مشهود، ويُعَدّ ضرورة إنسانية وأخلاقية وهدفًا استراتيجيًا لتجنيب المنطقة شرور حرب موسعة.
وقال الدفاع المدني في غزة، إن الغارات الجوية في مدينة غزة أصابت منزلا يسكنه 11 شخصا بينهم ثلاث نساء وأربعة أطفال، كما أصابت ضربة أخرى خيمة في خان يونس يسكنها فلسطينيون نزحوا بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس. وجاءت هذه الغارات في أعقاب غارات جوية في وقت سابق من هذا الأسبوع أصابت مخيما للخيام ومدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين.
حقوق الإنسان
وذكر العسومي، في كلمته خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عُقِدَ بالقاهرة: أن ما يمارسه الكيان المحتل من انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا يمس الفلسطينيين وحدهم، بل المنظومة العالمية وقواعدها، حيث إن المنظومة الدولية اهتزت - بشدة - أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وأشار إلى تأييده لما توصل إليه ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في مدريد، بشأن التزامهم المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات إيجابية لتنفيذ حل الدولتين، مُطالبًا الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول ((الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل))، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر المقبل.
ويناقش الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، مقترحًا بإنشاء الجائزة العربية لحقوق الإنسان، ومشروع قرار مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان حول: كشف وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الغاشم على قطاع

جثمان الناشطة
وفي تركيا، ووري جثمان الناشطة آيسنور إزجي إيجي، البالغة من العمر 26 عامًا من سياتل، والتي تحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية، الثرى في مسقط رأسها في مدينة ديديم على بحر إيجه.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن إيجي ربما تعرضت لإطلاق نار ((غير مباشر وغير مقصود)) من قبل القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في 6 سبتمبر. وأعلنت تركيا أنها ستجري تحقيقا خاصا بها في وفاتها. وقال متظاهر إسرائيلي شهد إطلاق النار إنها قُتلت بعد مظاهرة ضد المستوطنات الإسرائيلية.
وقال نعمان كورتولوس، رئيس البرلمان التركي، للمشاركين في الجنازة: ((لن نترك دماء ابنتنا على الأرض ونطالب بالمسؤولية والمحاسبة عن هذه الجريمة)).
وقد أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مقتلها، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى حماس. وقد تعثرت المحادثات مرارًا وتكرارًا مع تبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بتقديم مطالب جديدة وغير مقبولة.
حملة التطعيم
فيما انتهت حملة تطعيم الأطفال في غزة ضد شلل الأطفال، وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 559 ألف طفل تحت سن العاشرة تعافوا من الجرعة الأولى، أي سبعة من كل ثمانية أطفال استهدفتهم الحملة. ومن المتوقع أن تبدأ الجرعات الثانية في وقت لاحق من هذا الشهر كجزء من الجهود التي قالت منظمة الصحة العالمية إن الأطراف اتفقت عليها بالفعل.
وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، في بيان: ((بينما نستعد للجولة التالية بعد أربعة أسابيع، فإننا نأمل أن تصمد هذه التوقفات، لأن هذه الحملة أظهرت للعالم بوضوح ما هو ممكن عندما يُمنح السلام

تسببت الحرب:
في دمار واسع النطاق ونزوح حوالي %90 من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وغالبًا عدة مرات
دخلت المنطقة في أزمة إنسانية حادة أكثر من 41000 فلسطيني قُتلوا منذ بدء الحرب.

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