Saturday, 14 September 2024 11:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصرع شخصين وإصابة 29 في تصادم قطارين بمصر

9/14/2024 3:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 29 آخرون في حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بمصر.
وأفادت "الصحة المصرية" أنها سيّرت 39 سيارة إسعاف؛ لنقل المصابين إلى المستشفيات، مشيرةً إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

MENAFN14092024000089011017ID1108673908

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث