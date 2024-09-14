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غدا.. اختتام هاكاثون الابتكار للتغيير نحو الأفضل

9/14/2024 3:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تقيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، غدا الأحد، الحفل الختامي لمبادرة هاكاثون ((الابتكار للتغيير نحو الأفضل))؛ بهدف تشجيع ودعم السعوديين من خريجي وطلبة الجامعات والباحثين عن عمل إلى الإبداع والابتكار في توفير حلول رقمية مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الوزارة الرقمية وتحقيق تجربة فريدة ومميزة للمستفيدين.
ويشهد الحفل عرض الفرق الخمسة المشاركة في المرحلة الأخيرة للهاكاثون حلولها أمام لجنة التحكيم، ليتم اختيار الفرق الفائزة وتسليم الجوائز؛ حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال إلى جانب فرصة تدريب لمدة ثلاثة أشهر وفرصة توظيف بدوام كامل مع ((ديفوتيم))، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 30 ألف ريال والفائز بالمركز الثالث على 10 آلاف ريال إلى جانب فرصة تدريب لمدة ثلاثة أشهر وفرصة توظيف بدوام كامل.

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