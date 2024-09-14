غدا.. اختتام هاكاثون الابتكار للتغيير نحو الأفضل

(MENAFN
- Al Watan)
تقيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، غدا الأحد، الحفل الختامي لمبادرة هاكاثون ((الابتكار للتغيير نحو الأفضل))؛ بهدف تشجيع ودعم السعوديين من خريجي وطلبة الجامعات
والباحثين عن عمل إلى الإبداع والابتكار في توفير حلول رقمية مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الوزارة الرقمية وتحقيق تجربة فريدة ومميزة للمستفيدين.
ويشهد الحفل عرض الفرق الخمسة المشاركة في المرحلة الأخيرة للهاكاثون حلولها أمام لجنة التحكيم، ليتم اختيار الفرق الفائزة وتسليم الجوائز؛ حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 50 ألف ريال إلى جانب فرصة تدريب لمدة ثلاثة أشهر وفرصة توظيف بدوام كامل مع ((ديفوتيم))، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 30 ألف ريال والفائز بالمركز الثالث على 10 آلاف ريال إلى جانب فرصة تدريب لمدة ثلاثة أشهر وفرصة توظيف بدوام كامل.
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