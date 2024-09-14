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تعاون لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في السعودية

9/14/2024 3:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا)) وأوليفر وإيمان (Wyman Oliver) -شركة الاستشارات الإدارية العالمية وإحدى شركات مارش ماكلينان ورمزها في بورصة نيويورك (MMC)-، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز قدرات السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، وسيبلغ هذا التعاون ذروته بإطلاق ((إطار المملكة AIQ)) خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
ويستند ((إطار المملكة AIQ)) على الجهود الحثيثة التي تم بذلها لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة العربية السعودية، حيث سيعتمد على التوصيات والأفكار الواردة في تقرير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المشترك بين ((سدايا)) وأوليفر وإيمان والذي يحمل عنوان: ((واحة الابتكار: مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة.
ويبحث التقرير الوضع الراهن للذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة، كما يحدد أفضل الممارسات والخبرات في مجالات الاختصاص المختلفة، ويوفر ((إطار المملكة AIQ)) مرجعًا لتقييم مدى نضج وجاهزية الجهات الحكومية والمنشآت السعودية لاعتماد ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بفعالية، مستفيدًا في ذلك من خبرات أوليفر وايمان الواسعة.
وكانت ((سدايا)) قد أطلقت في يناير 2024 الماضي، وثيقة المبادئ التوجيهية لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي (مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي) التي تستهدف الوكالات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، بغية نشر الوعي حول استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتعددة في مختلف مناحي الحياة.

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