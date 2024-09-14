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تعاون سعودي - بريطاني في العمل المحاسبي

9/14/2024 3:21:08 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد وفد من الديوان العام للمحاسبة ممثلا بالنائب التنفيذي للرقابة على الأداء عبدالعزيز المطوع، والنائب التنفيذي للتخطيط والتطوير المهندس حازم القثامي، والمشرف العام على مكتب مراجعة القوائم المالية لاما الحمادي، اجتماعًا مع عدد من المسؤولين بمكتب المراجعة الوطني في المملكة المتحدة، وذلك في مقر المكتب بالعاصمة البريطانية لندن.
وجرى خلال الاجتماع بحث واستعراض أوجه التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجهازين في مجالات مراجعة الأداء ومراجعة القوائم المالية والممكنات التقنية وأطر إدارة المخاطر والجودة وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، وذلك في إطار منهجية القيمة مقابل المال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة قياس الأثر، وفي ظل التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام بالمملكة.

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