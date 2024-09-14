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إبعاد 1461 مخالفا لقانون الإقامة ضبطوا خلال أسبوعين

9/14/2024 3:06:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عن ضبط 1461 مخالفا لقانون الإقامة من جنسيات مختلفة خلال أسبوعين من افتتاح مكاتب المحافظات الجديدة وتشكيل فرق أمنية تعمل على مدار الساعة. وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحافي إحالة جميع من تم ضبطهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم عن البلاد.
ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المخالفين والخارجين عن القانون عبر الاتصال على هاتف الطوارئ (112)، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية في أنحاء البلاد كافة لضبط مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين.

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