إبعاد 1461 مخالفا لقانون الإقامة ضبطوا خلال أسبوعين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عن ضبط 1461 مخالفا لقانون الإقامة من جنسيات مختلفة خلال أسبوعين من افتتاح مكاتب المحافظات الجديدة وتشكيل فرق أمنية تعمل على مدار الساعة. وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحافي إحالة جميع من تم ضبطهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم عن البلاد.
ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المخالفين والخارجين عن القانون عبر الاتصال على هاتف الطوارئ (112)، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية في أنحاء البلاد كافة لضبط مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين.
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