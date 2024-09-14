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إسقاط جنسية علاء حسين ومحمد الجويعد

9/14/2024 3:06:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشرت «الكويت اليوم» المرسوم رقم 155 لسنة 2024 بإسقاط الجنسية الكويتية بالتأسيس عن كل من علاء حسين علي الخفاجي الجبر ومحمد حمد فهد الجويعد. وعلاء حسين هو ضابط سابق بالجيش، تعاون وتعامل مع النظام العراقي البائد إبان الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت عام 1990.
بدأت محاكمته غيابيا عام 1993 في محكمة أمن الدولة التي شُكلت بعد التحرير، حيث حُكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وعاد إلى البلاد عام 2000، حيث أصدرت محكمة التمييز حكما عليه بالسجن المؤبد عام 2001.
أما محمد الجويعد فكان يعمل رقيبا في الحرس الوطني واتهم بالتخابر مع دولة معادية والتعامل مع المخابرات العراقية، فصدر بحقه في يوليو ٢٠٠٤ حكم بالإعدام. وفي مارس ٢٠٠٥، خففت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر بحقه إلى المؤبد.
وجاء السحب بناء على الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الجنسية التي تجيز سحبها في حال ثبوت قيام حاملها بالعمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

MENAFN14092024000130011022ID1108673863

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