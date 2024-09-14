إسقاط جنسية علاء حسين ومحمد الجويعد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نشرت «الكويت اليوم» المرسوم رقم 155 لسنة 2024 بإسقاط الجنسية الكويتية بالتأسيس عن كل من علاء حسين علي الخفاجي الجبر ومحمد حمد فهد الجويعد. وعلاء حسين هو ضابط سابق بالجيش، تعاون وتعامل مع النظام العراقي البائد إبان الاحتلال العراقي الغاشم لدولة الكويت عام 1990.
بدأت محاكمته غيابيا عام 1993 في محكمة أمن الدولة التي شُكلت بعد التحرير، حيث حُكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وعاد إلى البلاد عام 2000، حيث أصدرت محكمة التمييز حكما عليه بالسجن المؤبد عام 2001.
أما محمد الجويعد فكان يعمل رقيبا في الحرس الوطني واتهم بالتخابر مع دولة معادية والتعامل مع المخابرات العراقية، فصدر بحقه في يوليو ٢٠٠٤ حكم بالإعدام. وفي مارس ٢٠٠٥، خففت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر بحقه إلى المؤبد.
وجاء السحب بناء على الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الجنسية التي تجيز سحبها في حال ثبوت قيام حاملها بالعمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
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