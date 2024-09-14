مرسوم تعديل بعض أحكام إيجار العقارات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
صدر مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات جاء فيه:
مادة أولى: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 المشار اليه النصان التاليان:
المادة 11 مكررا: للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الإيجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة، ويشترط لذلك:
1 - أن يكون عقد الإيجار مكتوبا وموقعا عليه من المؤجر والمستأجر.
2 - أن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين.
3 - أن يكون عقد الإيجار موثقا وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2020 المشار إليه ومذيلا بالصيغة التنفيذية.
المادة 26 فقرة جديدة: ويكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الإيجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية.
مادة ثانية: تحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف بجميع دوائرها للمحكمة الكلية - عدا الدعاوى - المحجوزة للحكم على أن يفصل فيها خلال شهر من صدور هذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم على انه بالنظر الى طبيعة المنازعة الإيجارية والأحكام المنظمة لها الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والتي تدور حول تبسيط إجراءات نظر المنازعات والفصل فيها على وجه الاستعجال تفاديا لإطالة أمد التقاضي ورفعا للعنت الذي يلقاه عدد كبير من ملاك العقارات لخطورة عقد الإيجار وكثرة تداوله وتأثير ذلك على كثير من نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
فقد رؤي إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات تجيز اتفاق المؤجر والمستأجر على تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي في شأن الوفاء بالأجرة فقط دون باقي الحقوق والالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه، ولازم ذلك ان يكون هناك عقد إيجار مكتوب موقّع عليه من الطرفين وأن تكون الأجرة الواردة فيه معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين وأن يتم توثيق عقد الإيجار وتذييله بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية، وغني عن البيان ان النص المضاف يسري على عقود الإيجار القائمة وقت العمل به وتلك التي تستجد بعد ذلك.
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