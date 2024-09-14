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مرسوم تعديل بعض أحكام إيجار العقارات

9/14/2024 3:06:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات جاء فيه:
مادة أولى: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 المشار اليه النصان التاليان:
المادة 11 مكررا: للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الإيجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة، ويشترط لذلك:
1 - أن يكون عقد الإيجار مكتوبا وموقعا عليه من المؤجر والمستأجر.
2 - أن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين.
3 - أن يكون عقد الإيجار موثقا وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2020 المشار إليه ومذيلا بالصيغة التنفيذية.
المادة 26 فقرة جديدة: ويكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الإيجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية.
مادة ثانية: تحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف بجميع دوائرها للمحكمة الكلية - عدا الدعاوى - المحجوزة للحكم على أن يفصل فيها خلال شهر من صدور هذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم على انه بالنظر الى طبيعة المنازعة الإيجارية والأحكام المنظمة لها الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والتي تدور حول تبسيط إجراءات نظر المنازعات والفصل فيها على وجه الاستعجال تفاديا لإطالة أمد التقاضي ورفعا للعنت الذي يلقاه عدد كبير من ملاك العقارات لخطورة عقد الإيجار وكثرة تداوله وتأثير ذلك على كثير من نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
فقد رؤي إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات تجيز اتفاق المؤجر والمستأجر على تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي في شأن الوفاء بالأجرة فقط دون باقي الحقوق والالتزامات الأخرى المنصوص عليها فيه، ولازم ذلك ان يكون هناك عقد إيجار مكتوب موقّع عليه من الطرفين وأن تكون الأجرة الواردة فيه معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين وأن يتم توثيق عقد الإيجار وتذييله بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية، وغني عن البيان ان النص المضاف يسري على عقود الإيجار القائمة وقت العمل به وتلك التي تستجد بعد ذلك.

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