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الكهرباء انخفاض الحرارة وعطلة الأسبوع خفضا الاستهلاك نحو ألفي ميغاواط

9/14/2024 3:06:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أدى انخفاض درجات الحرارة والإجازة الأسبوعية إلى انخفاض الأحمال الكهربائية إلى مستوى سمح لوزارة الكهرباء والماء تنفس الصعداء بعد الأسبوع الماضي الذي ارتفعت فيه درجات الحرارة وخرجت وحدات للصيانة الطارئة، ما أدى للجوء إلى القطع المبرمج للتيار الكهربائي في المناطق السكنية والزراعية والصناعية خلال أوقات الذروة على مدى 3 أيام على التوالي.
وقالت مصادر في الوزارة ان انخفاض درجات الحرارة إلى 43 مئوية خلال عطلة الأسبوع ساهم بانخفاض الاستهلاك، حيث سجل الحمل الأقصى 15210 ميغاواط بفارق نحو 2000 ميغاواط عن نهاية الأسبوع، حيث بلغ 17100 ميغاواط عند درجة حرارة بلغت 49 مئوية.
وأشارت المصادر إلى أن وجود عدد من الوحدات في الصيانة الطارئة في محطات الدوحة الشرقية والصبية والزور الجنوبية أدى إلى انخفاض حجم الإنتاج الكلي للمحطات، مؤكدة ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة لإعادة جميع الوحدات إلى الخدمة، لافتة إلى ان المرحلة الحالية تعتبر آخر مراحل موسم الذروة بالنسبة للوزارة.
وجددت المصادر دعواتها العملاء إلى ترشيد الاستهلاك خلال فترة الذروة خصوصا خلال فترة الظهيرة، والتقيد بالإرشادات التي تبثها الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعها لحث المستهلكين على اتباع الترشيد.

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