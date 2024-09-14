مصر.. وفاة 5 أشخاص وإصابة 30 في حادث تصادم قطارين بالزقازيق



شهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية

في شمال مصر، اليوم السبت، حادث تصادم قطارين أمام الكوبري الجديد مما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 30

آخرين.

ووقع الحادث في محافظة الشرقية بين 336 المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم 261 المتجه من القاهرة للإسماعيلية وذلك عند الكوبرى الجديد بالزقازيق.

وتم الدفع بـ

20 سيارة إسعاف في حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية.

وتم المصابين إلى الزقازيق لتلقي العلاج وإيداع جثامين القتلى ثلاجة المستشفى .

وكشفت وسائل إعلام مصرية عن

مصدر بالسكك الحديد قوله

إن السبب الأول في الحادث التحويلة التى تعمل على تحويل مسار قطار الإسماعيلية رقم 281 بالجرار الكندي والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية مشيرًا إلى أن التحويلة ضمن الإشارات الميكانيكية التابعة لبلوك رقم 5 بمحطة الزقازيق.

​وأشار المصدر إلى أنه خلال انتظار قطار رقم 936 بالجرار الهنشل والقادم من محطة المنصورة ومتوجه إلى محطة القاهرة تفاجأ قائد القطار باصطدام قطار 281 بالجرار الكندي والقادم من الزقازيق إلى محطة الإسماعيلية.

بيان السكك الحديد

من جهتها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم السبت في حسابها على منصة فيس بوك أن تصادماً وقع بين قطاري ركاب عند مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى الشمال الشرقي من القاهرة، فيما أفادت أنباء أولية بمقتل شخصين وإصابة نحو 29 جراء الحادث.

وذكرت الهيئة في بيان أن أحد القطارين كان متجها من الزقازيق إلى الإسماعيلية فيما كان القطار الآخر في طريقه من المنصورة إلى الزقازيق.

وأضاف البيان أن الهيئة "دفعت بمعدات وأوناش الطوارئ (للموقع) مع تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت لوقوع الحادث".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الحادث أسفر عن حالتي وفاة كما تم نقل 29 مصابا إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق.

وقالت الوزارة إن "عمليات الإنقاذ مستمرة".











