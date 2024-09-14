أمل جديد .. عقار فايزر ساعد مرضى السرطان على استعادة وزنهم

أظهرت دراسة ، في منتصف مرحلتها ، أن العقار التجريبي الذي طورته شركة فايزر لمنع فقدان الوزن لدى مرضى ساعد المرضى على استعادة وزنهم، الأمر الذي يقدم أملا جديدا في الحالة الخطيرة التي تسبب فقدان العضلات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.



وتتسبب متلازمة تسمى الدنف لدى مرضى السرطان في تغيرات في الأيض والشهية. ويمكن أن تؤدي إلى فقدان عضلات هيكلية ودهون تضعف الجسد ويمكن أن تجعل علاجات السرطان أقل فعالية في بعض الحالات.

وتشير الدراسات إلى أن 30 % من وفيات السرطان يسببها الدنف وأن نحو 80 % من مرضى السرطان في المراحل المتقدمة يعانون من هذه الحالة. ولم تتم حتى الآن الموافقة على أي أدوية لعلاجها.





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