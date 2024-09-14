«مهرجان البدر» في الفجيرة.. ورش فنية تستقطب المهتمين بالفنون الإسلامية



تواصلت فعاليات اليوم الثاني من «مهرجان البدر» في دورته الثالثة هذا العام، والذي يقام في مركز الفجيرة الإبداعي خلال الفترة من 12 حتى 26 سبتمبر الحالي، بعدد من الورش الفنية الحية التي استقطبت مختلف الفئات والجنسيات من المهتمين بتعلم الفنون الإسلامية.

واستعرضت ورشة «فن الأويما» الحفر على الخشب، التي قدمها المصري محمد حسن، نوعين من فن الأويما وهي الحفر الغائر والحفر البارز على الخشب، مستعرضاً تسعة أنواع أبرزها الأبنوس، والمهوجني، والجوز، والزان، وتعرف الحضور على الأدوات المستخدمة في الحفر من خلال عرض حي قاموا بتنفيذه بتصميم بعض النماذج بهدف الوصول بالقطعة الفنية إلى جودة عالية تحافظ على التصميم وقواعد وأسس الحفر السليم.

كما قدمت في الفترة المسائية من المهرجان، فرقة كورال روح الشرق من جمهورية مصر العربية مشاركة متميزة حضرها جمهور غفير، للاستماع إلى مجموعة متنوعة من الأناشيد التي تغنت بمآثر السيرة النبوية ومدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وشاركت فرقة فاتح كوجا وفرقة ريح الصبا التركية بعرض موسيقي حي استمتع به الحضور ضمن فعاليات مهرجان البدر، حيث قدمت وصلة متنوعة من الابتهالات والمدائح في حب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.