سما شوفاني تطلق من دبي أغنية جديدة

أطلقت المغنية الفلسطينية سما شوفاني من دبي أغنيتها الجديدة «ما تقلي بيبي» تعاونت من خلالها مع الشاعر أحمد ماضي، في حين تولى الألحان الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي.

وقد قامت سما بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في دبي تحت إدارة المخرج جيلبر بو زيد، وقد أضاف الفيديو كليب جواً خاصاً إلى تجربة الأغنية، حيث تم تصويره بشكل احترافي يعكس كلمات الأغنية وجاذبيتها.

سما شوفاني عبرت عن سعادتها الكبيرة بتلك التجربة الفنية، حيث قالت: «سعيدة جداً بالتعاون مع الشاعر أحمد ماضي والملحن جان ماري رياشي الذي أضاف رونقاً جميلاً وعصرياً على كلمات الأغنية. تمثل هذه الأغنية نقلة نوعية في مسيرتي الفنية. إنها أول أغنية خاصة لي بتلك الصفات الموسيقية والكلمات العصرية، وأنا مسرورة جداً بهذا التغيير واللون الجديد الذي أقدمه، والذي يعتبر محبباً جداً للناس».

وأضافت سما: «أتمنى من القلب أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، ويمكنكم الاستماع إليها عبر منصات الموسيقى المحلية والعربية».

سما شوفاني، التي اشتهرت بأدائها لأنماط موسيقية عدة، تستمر في تقديم الإبداع والتنوع في مسيرتها الفنية.

تجدر الإشارة إلى أن سما شوفاني هي مغنية، ملحنة وعازفة غيتار موهوبة، معروفة بقدرتها على تجسيد مجموعة متنوعة من الأنماط الموسيقية بأسلوبها الخاص. بدأت مسيرتها الفنية بنجاح في عالم الفن وحصلت على اعتراف واسع النطاق من قبل الجماهير والنقاد.

أصدرت العديد من الأغنيات التي حققت نسبة مشاهدات عالية على يوتيوب كأغنية «شو بدك» التي حققت أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، وكذلك أغنية «بهواك» التي وصل عدد المشاهدات إلى مليون و600 ألف.