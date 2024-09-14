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فياريال يرتقي لوصافة الدوري الإسباني بفوز ثمين على ريال مايوركا

9/14/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق فريق فياريال فوزا ثمينا على مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 1/2 ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

وأنهى فياريال الشوط الأول متقدما بهدف سجله لوجان كوستا بعد مرور 27 دقيقة.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الشوط الثاني بهدف ذاتي سجله راؤول ألبيول مدافع فياريال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 57.
وأكمل مايوركا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد توني لاتو في الدقيقة 69.

واستغل فياريال النقص العددي ليسجل نجمه آيوزي بيريز هدف الفوز في الدقيقة 94 ليقتنص فريق الغواصات الصفراء ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع فياريال رصيده إلى 11 نقطة ليرتقي لوصافة جدول الترتيب مؤقتا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند خمس نقاط في المركز العاشر.

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