فياريال يرتقي لوصافة الدوري الإسباني بفوز ثمين على ريال مايوركا

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق فريق فياريال فوزا ثمينا على مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 1/2 ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.
وأنهى فياريال الشوط الأول متقدما بهدف سجله لوجان كوستا بعد مرور 27 دقيقة.
وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الشوط الثاني بهدف ذاتي سجله راؤول ألبيول مدافع فياريال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 57.
وأكمل مايوركا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد توني لاتو في الدقيقة 69.
واستغل فياريال النقص العددي ليسجل نجمه آيوزي بيريز هدف الفوز في الدقيقة 94 ليقتنص فريق الغواصات الصفراء ثلاث نقاط ثمينة.
ورفع فياريال رصيده إلى 11 نقطة ليرتقي لوصافة جدول الترتيب مؤقتا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند خمس نقاط في المركز العاشر.
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