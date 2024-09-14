بولونيا يقلب تأخره إلى تعادل مثير مع كومو بالدوري الإيطالي

قلب بولونيا تأخره بهدفين إلى تعادل مثير 2 /2

مع مضيفه كومو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم كومو في الدقيقة الخامسة بهدف سجله نيكولو كاسال بولونيا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف باتريك كوتروني الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 76 سجل سانتياجو كاسترو هدف تقليص الفارق لبولونيا، قبل أن يدرك بولونيا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق صامويل إيلينج جونيور.

ورفع بولونيا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر، فيما رفع كومو رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

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