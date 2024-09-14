اتحاد الرياضيين العرب: الإمارات المكان الأمثل لاستضافة المقر الرئيس





يعد اتحاد الرياضيين العرب إحدى مؤسسات اتحاد المبدعين العرب العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، هدفه الأسمى هو النهوض بمستوى الرياضة العربية بشتى أنواعها، وكذلك تنمية وتطوير مهارات الرياضيين العرب في مختلف الألعاب، إلى جانب خلق جيل متميز من الرياضيين على درجة عالية من الوعي والإدراك، يصبح قادراً على توحيد صف الرياضية العربية، ومن ثم الوصول إلى العالمية ومنصات التتويج.

دولة الإمارات العربية المتحدة أرض خصبة لكل الأفكار الناجحة، في كافة المجالات والمكان الأمثل للإبداع والرقي وخدمة الإنسانية، أفكار كثيرة ورؤى مبدعة قررت أن تكون «بلاد زايد» هي المكان الأفضل من أجل ترجمة الطموحات لواقع يخدم الرياضة العربية.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد نور رئيس اتحاد المبدعين العرب، أن اتحاد الرياضيين العرب هو إحدى مؤسسات اتحاد المبدعين العرب العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وتم تسجيل ملكيته الفكرية عام 2009 تنفيذاً لقرار مجلس إدارة اتحاد المبدعين العرب بهدف إنشاء اتحاد عربي متخصص بشؤون الرياضيين العرب في كافة المجالات، والاهتمام بمجال الاستثمار الرياضي الذي يعد من أهم وأنجح أشكال الاستثمار حول العالم.

وأضاف رئيس اتحاد المبدعين العرب: منذ اللحظات الأولى للإعلان عن الكيان الجديد، كان الهدف هو العمل على حل قضايا الرياضيين العرب، وتنمية وتطوير مهاراتهم في مختلف الألعاب، بعيداً عن الملاعب والمنافسات، وتماشياً مع الحالة الاقتصادية والاستثمارات، كان القرار بالتعريف بأهمية الاستثمار الرياضي وإتاحة الفرص لهذا المجال، من خلال العلاقات وتبادل الخبرات والمهارات للوصول إلى العالمية، كذلك تسليط الضوء على الكفاءات الرياضية العربية والاستفادة من خبراتها.

وطالب الدكتور أحمد نور، بضرورة إنشاء أكاديمية رياضية دولية لكافة الألعاب الرياضية لإجازة المدربين والمحكمين الدوليين، مع ضرورة وجود هيئة مختصة للتحكيم الرياضي لحل القضايا الرياضية العربية، موضحاً، أن تنظيم ورش عمل متخصصة قادرة على رفع كفاءة الإداريين والعاملين بالمنظومة الرياضية، كما طالب بضرورة تنظيم الندوات والملتقيات الرياضية لرفع مستوى الحوار الرياضي، كذلك الاهتمام بآليات تنظيم تسويق اللاعبين والمحافظة على حقوقهم، ابتكار أفكار جديدة من شأنها تنمية وتطوير الرؤية العامة.

وحول الخطوة المستقبلية للاتحاد، أكد الدكتور أحمد نور، أن المكان الأنسب والأمثل للمقر الرئيس بالإجماع كان دولة الإمارات العربية، لما تملكه من مكانة رائدة في العالم أجمع، تضمن النجاح والتميز لكافة المؤسسات على المستويات العربية والإقليمية والدولية. وسيتم بعد الموافقة على استضافة المقر في الإمارات إنشاء أفرع للاتحاد في كافة الدول العربية، مع تنسيق العمل مع الاتحادات الدولية للألعاب الرياضية، وكذلك التعاون مع النقابات والاتحادات الرياضية العربية والدولية، وسنسعى لاعتماد عضوية الرياضيين من كافة الألعاب والمسؤولين وفق اللوائح المعتمدة من اتحاد الرياضيين العرب.





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