‏M .O .D يتصدر منافسات اليوم الثاني من بطولة آسيا لأندية الجوجيتسو





تواصلت لليوم الثاني منافسات بطولة آسيا لأندية الجوجيتسو المحترفة التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو"AJP"، في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي.

وأسفرت نتائج النزالات التي جرى تخصيصها لفئتي الأساتذة والهواة عن فوز أكاديمية M.O.D بالمركز الأول، ليما حلت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني، وأكاديمية إنتروبي في المركز الثالث.

وقال سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن بطولة آسيا للأندية نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى البطولات الدولية التي تحظى بأولوية لدى اللاعبين على الصعيدين المحلي والدولي،في ضوء دورها في تطوير وصقل المواهب الرياضية، من خلال توفير الفرص للاحتكاك بنخبة الأبطال.

وأضاف أن هذه البطولة تمثل فرصة ذهبية للاعبين لتعزيز خبراتهم ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة، مع إدراكهم التام لأهميتها في تعزيز تصنيفهم الدولي، كونها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى في كل فئة 1400 نقطة تصنيفية خصوصا مع اقتراب نهاية موسم بطولات الرابطة، وقرب انطلاقة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأشار ألى أن توافد نحو 500 لاعبا ولاعبة من خارج الدولة يعكس أهمية البطولة ويترجم رؤية وأهداف الاتحاد في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها وترسيخ مكانة أبوظبي الريادية على مستوى العالم.

من جانبه، أكد طارق عمر البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP أن العاصمة أبوظبي تمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة من أن تصبح مركزاً عالميا لرياضة الجوجيتسو على الساحة الدولية، وأن بطولة آسيا للأندية تعد واحدة من نحو 400 بطولة تنظمها الرابطة سنويا في 70 دولة و160 مدينة حول العالم، حيث تتنوع بطولاتها بين جولات“AJP” الدولية والوطنية والقارية وبطولات جراند سلام في كبرى العواصم العالمية، وصولا إلى أكبر بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو على الإطلاق وهي "بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو" والتي تمنح كل منها نقاطا تصنيفية تتراوح من 600 إلى 4000 نقطة.

وأكد تياغو ماركيز المدرب في أكاديمية كوماندو جروب، أن بطولة آسيا فرصة هائلة للاعبين لتطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم وقال“ مثل هذه البطولات تمنح اللاعبين من جميع الأعمار والخلفيات فرصة ثمينة لاكتساب الخبرات والتعلم من لاعبين متميزين، والتحضير المثالي لعدد مهم من البطولات القادمة وإثراء رصيدهم من النقاط التصنيفية، والتألق على الساحة العالمية”.

وأعرب الكازاخستاني ميرون تاير - الذي جاء إلى أبوظبي لمؤازرة زاك سيليك الذي يشارك في هذه البطولة الرائعة في فئة الهواة وزن 85 كجم - عن إعجابه بالمدينة وبالتنظيم الاحترافي للحدث لافتا إلى أن الأجواء مليئة بالحماس والندية والمنافسة القوية.

وأكد اللاعب البرازيلي إيمرسون دا سيلفا لاعب أكاديمية School of Champs في باريس، فرنسا / حزام أسود/ من فئة الأساتذة 1، والذي حقق ذهبية وزن 56 كجم.. أهمية بطولة آسيا للاندية المحترفة في تقديم فرص للتنافس وفقا لأرفع المعايير والمستويات.

وقال إن المشاركة في هذه البطولة منحتني فرصة استثنائية لمواجهة لاعبين عالميين واكتساب تجارب جديدة. أشعر بأنني استفدت كثيراً على المستويين الفني والذهني، وأتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات في البطولات المقبلة.

وأعرب حارب عبد الرحمن لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس حزام أزرق فئة الهواة عن سعادته بتحقيق ذهبية وزن 120 كجم، مشيرًا إلى أن هذه البطولة تشكل إحدى المحطات البارزة في مسيرته.

وقال إن المنافسة كانت قوية، وأنا سعيد بإضافة 1400 نقطة إلى رصيدي. هذه النقاط ستكون حافزًا كبيرًا لي قبل ختام الموسم واستعدادي لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

ومن المتوقع أن تشهد منافسات المحترفين غدًا الأحد مستويات عالية من الأداء، والمزيد من الحماس والتشويق في اليوم الختامي للبطولة.

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