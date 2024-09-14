التدريبات الفردية لراشفورد تسفر عن هدف في انتصار يونايتد



أثمرت التدريبات الفردية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة عن تألق مهاجم ماركوس راشفورد بعدما أنهى غيابه عن الأهداف لمدة ستة أشهر اليوم السبت بعد أن تحمل انتقادات من جماهير فريقه.

وخاض راشفورد 13 متتالية دون أن يسجل أي هدف قبل أن يهز الشباك في الدقيقة 41 خلال فوز يونايتد 3-صفر على مضيفه ساوثامبتون الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليحرز هدفه الأول منذ الفوز 2-صفر على إيفرتون في التاسع من مارس الماضي.

وتعرض المدرب إريك تن هاج لانتقادات بسبب إشراك راشفورد في التشكيلة الأساسية، لكنه قال قبل مباراة اليوم إن اللاعب (26 عاما) يحتاج فقط إلى هدف أو تمريرة حاسمة "للتألق".

ويأمل تن هاج في أن يفتح انتصار اليوم الأبواب أمام مهاجمه الذي سجل ثمانية أهداف فقط في كافة المسابقات الموسم الماضي بعد أن سجل 30 هدفا موسم 2022-2023 وهو الأول للمدرب الهولندي في أولد ترافورد.

وقال المدرب بعد الفوز الذي رفع رصيد يونايتد إلى ست نقاط من أربع مباريات "إنه أمر مهم للغاية. كل مهاجم يريد أن يكون ضمن قائمة الهدافين. وبمجرد أن يسجل هدفه الأول، سيسجل المزيد".

وغاب راشفورد عن تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2024، ولم يتم استدعاؤه خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. بعد تعرضه لانتقادات بسبب بدايته البطيئة للموسم وظل في مانشستر خلال هذه الفترة للتدريب على تسجيل الأهداف.

وكان راشفورد بدون رقيب أثناء تنفيذ ركلة ركنية قصيرة ليونايتد في الدقيقة 41 من المباراة، ليطلق تسديدة قوية في الزاوية البعيدة للمرمى.

وسجل الوافد الجديد ماتيس دي ليخت وأليخاندرو جارناتشو هدفي يونايتد الآخرين فيما تصدى أندريه أونانا حارس يونايتد لركلة جزاء من كاميرون آرتشر والتي أثبتت أنها نقطة تحول.

ولا يوجد وقت لرجال تن هاج للراحة بعد الفوز الذي كانوا في أمس الحاجة له، إذ يستضيف يونايتد فريق بارنسلي في كأس الرابطة يوم الثلاثاء المقبل.

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