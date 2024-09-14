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الجيش الملكي المغربي ينتزع تعادلا مثيرا مع المريخ السوداني في أبطال أفريقيا

9/14/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل الجيش الملكي المغربي هدفين قرب النهاية ليتعادل 2-2 مع مضيفه المريخ السوداني في ذهاب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على ملعب جوبا اليوم السبت.

وبدا أن المريخ، الذي يخوض المباراة في جنوب السودان بسبب الحرب الأهلية في السودان، في طريقه للفوز بعدما تقدم بهدفين في الشوط الأول.

ومنح السماني الصاوي التقدم للمريخ في الدقيقة 27 قبل أن يجعل محمد قباني النتيجة 2-صفر بعدها بنحو 11 دقيقة.

وقلص ربيع حريمات الفارق للفريق المغربي في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، وأدرك عبد الفتاح حدراف التعادل قبل دقيقتين من النهاية.

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