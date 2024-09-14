ليفربول يسقط على ملعبه أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
فجر فريق نوتنجهام فورست مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه ليفربول بنتيجة 1/صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.
سجل كالوم هودسون أودوي الهدف الوحيد في الدقيقة 72 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.
وحقق نوتنجهام فورست أول فوز له في ملعب أنفيلد منذ 55 عاما، حيث يعود آخر انتصار له في معقل ليفربول لعام 1969.
واقتنص نوتنجهام ثلاث نقاط ثمينة للغاية رفعت رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم منذ بداية الموسم الجاري.
أما ليفربول فقد خسر مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثاني، وتنكسر سلسلة انتصاراته الثلاثة المتتالية.
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