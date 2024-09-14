ليفربول يسقط على ملعبه أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

فجر فريق نوتنجهام فورست مفاجأة مدوية بالفوز على مضيفه ليفربول بنتيجة 1/صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

سجل كالوم هودسون أودوي الهدف الوحيد في الدقيقة 72 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

وحقق نوتنجهام فورست أول فوز له في ملعب أنفيلد منذ 55 عاما، حيث يعود آخر انتصار له في معقل ليفربول لعام 1969.

واقتنص نوتنجهام ثلاث نقاط ثمينة للغاية رفعت رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم منذ بداية الموسم الجاري.

أما ليفربول فقد خسر مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد آرني سلوت ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثاني، وتنكسر سلسلة انتصاراته الثلاثة المتتالية.

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