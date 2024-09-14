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هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد ويواصل تحطيم الأرقام في الدوري الإنجليزي

9/14/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قاد النرويجي إيرلنج هالاند فريقه مانشستر سيتي للفوز على ضيفه برينتفورد 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة بعد فوزه الرابع على التوالي، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند ست نقاط في المركز السابع.
وتقدم برينتفورد بعد 22 ثانية فقط عن طريق يوان ويسا، وهو أسرع هدف يسجل في شباك حامل لقب البطولة عبر تاريخها.

لكن هالاند نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 19، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وبات هالاند على بعد هدف واحد فقط من الوصول لـ100 هدف مع الفريق السماوي في كل البطولات، كما أنه أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل تسعة أهداف في أول أربع مباريات بالموسم.

وكان هدف التعادل الذي سجله هالاند قد مكنه من تكرار إنجاز النجم الإنجليزي السابق واين روني، الذي سجل ثمانية أهداف في أول أربع مباريات في موسم 2011/2012.

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