تستضيف HONOR حدث 'HONOR The INNOVATION' لتتصدر النقاش حول التكنولوجيا

كشفت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن أحدث أجهزتها الرائدة HONOR Magic V3 في الحدث الحصري 'HONOR the Innovation'. يُبرز إطلاق HONOR Magic V3 التزام HONOR الثابت بالابتكار ومستقبل التكنولوجيا القابلة للطي، حيث تواصل الشركة تجاوز الحدود وتشكيل مشهد التكنولوجيا. جاء الحدث بعد إعلان HONOR من IFA 2024 في ألمانيا الأسبوع الماضي، حيث كشفت الشركة بالتعاون مع Qualcomm و Microsoft عن ثلاثة حلول مبتكرة للذكاء الاصطناعي، مسلطة الضوء على التطورات في الحوسبة والأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي: AI Agent، وهو مساعد على الجهاز يعزز كفاءة المستخدم من خلال أتمتة المهام والتكامل السلس مع مختلف التطبيقات، بالإضافة إلى ذلك قدمت HONOR أول تقنية لكشف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي (AI Deepfake) تعمل محليًا على الأجهزة في العالم، والتي تستخدم خوارزميات متقدمة لتحديد الوسائط المُعدلة وحماية المستخدمين من الخداع الرقمي.

في قلب الحدث في دبي تكمن رؤية HONOR لإعادة تعريف تجربة الهواتف المحمولة من خلال ميزات وتصميمات مبتكرة، ما يجعل HONOR Magic V3 جهازًا محوريًا في تشكيلة منتجات الشركة. من ميزاته المتكاملة بالذكاء الاصطناعي وتصميمه القابل للطي الأنيق والنحيف للغاية وأنظمة الكاميرات المتطورة، يمثل HONOR Magic V3 مهمة HONOR لتقديم تكنولوجيا متقدمة على الحافة الأخيرة للتطور تلبي احتياجات المستخدمين المعاصرين.

يتماشى تركيز الإمارات على أن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار مع مهمة HONOR في رفع معايير تكنولوجيا الهواتف المحمولة. من خلال فعليات وأجهزة (مثلHONOR Magic V3 ) تسعى HONOR إلى المساهمة في رؤية الإمارات لمستقبل أكثر اتصالاً ومدفوعًا بالتكنولوجيا.

بدأ الحدث بكلمة رئيسية ألقاها أحمد الزرعوني (المستشار التقني والرئيس التنفيذي لشركة "LinkConnects") بعنوان "ركوب موجة الابتكار: رؤية الإمارات للمستقبل"، سلطت كلمته الضوء على نهج الإمارات التقدمي في تطوير الصناعات من خلال التكنولوجيا والدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الأمة، وقال أحمد الزرعوني: "لطالما كانت الإمارات في مقدمة تبني التطورات التكنولوجية، مدفوعة برؤيتنا لخلق مستقبل يكون فيه الابتكار العمود الفقري لكل صناعة"، واستكمل: "تلعب أحداث مثل 'HONOR the Innovation' دورًا حيويًا في تعزيز هذا المشهد، حيث تجمع بين أذكى العقول والتكنولوجيا المتقدمة والأفكار المبتكرة. من خلال تعزيز التعاون بين القادة العالميين في التكنولوجيا والمبتكرين المحليين، نواصل تعزيز مكانة الإمارات كمركز للابتكار والصناعات المستقبلية، ما يمهد الطريق لمجتمع أكثر ذكاءً واتصالاً."

كما تضمن الحدث فقرة نقاشية بعنوان "العملات الاجتماعية للابتكار"، أدارها رائد الأعمال والمذيع الشهير أنس بوخش، ضمت الحلقة قادة الفكر بما في ذلك منى عطايا (مؤسسة Mumzworld) و سودهيو أرموجام (الرئيس التنفيذي للمنتجات في M2) وريشاب سينغ (مدير منتجات في Astra Tech).

قدم خبير التكنولوجيا أحمد بوراقي محاضرة بعنوان "PHONE-CEPTION - التكنولوجيا التي لم تكن تتوقع أنها قادمة"، حيث استعرض كيف تحوِّل ابتكارات مثل HONOR Magic V3 مشهد الهواتف الذكية، خاصة مع تكامل HONOR AI لتعزيز التواصل والتفاعلات الذكية.

واختتم الحدث بنقاش حماسي بعنوان "التحدي النهائي بين التكنولوجيا: Android مقابل iOS"، أدارها شخصية التكنولوجيا المعروفة DaanTalks، حيث تمت مقارنة تصميم، اتصال، وتجربة المستخدم في النظامين الرائدين.

جمع الحدث جمهورًا متنوعًا، بما في ذلك ممثلين عن وسائل الإعلام ومؤثرين ومسؤولين حكوميين، قادة في الصناعة، ومبتكرين في مجال تكنولوجيا. حضر المشاركون تجربة مباشرة لمستقبل تكنولوجيا الهواتف المحمولة، وتواصلوا مع شخصيات رئيسية في صناعة التكنولوجيا، واستفادوا من رؤى المتحدثين المؤثرين.

مع استمرار HONOR في تحقيق خطوات كبيرة في الإمارات وخارجها، يؤكد إطلاق HONOR Magic V3 الناجح التزام العلامة التجارية بابتكار تكنولوجيا تحولية. من خلال الاستمرار في دفع حدود الممكن، تظل HONOR في طليعة التقدم التكنولوجي، حيث تقدم منتجات ليست مبتكرة فقط، بل أيضًا عملية، ومتعددة الاستخدامات، ومصممة للمستقبل. يضع الاستقبال القوي في الحدث الأساس لـ HONOR Magic V3 ليصبح جهازًا بارزًا، ما يعزز دور HONOR كقائد عالمي في الأجهزة الذكية.