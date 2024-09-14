مصر.. رئيس المخابرات ووزير الخارجية يزوران إريتريا



قام كل من رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي بزيارة لأسمرة، اليوم السبت، التقيا خلالها الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، حيث نقلا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الإريتري، تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وفي هذا الصدد، استمعا إلى رؤية أفورقي بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، فضلاً عن التطورات في القرن الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

واتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.

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