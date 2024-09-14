Saturday, 14 September 2024 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنصوري يحقق أسرع زمن ويتقدم المنطلقين في السباق الرئيسي لمونديال الفورمولا 2

9/14/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق اليوم منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 لقب الزمن الأسرع في تصفيات الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والمقامة في مدينة بيسو البرتغالية ليكون أول المنطلقين غدا في السباق الرئيسي للجولة، في حين حل راشد القمزي على زورق أبوظبي 1 حامل لقب البطولة في المركز الثامن.

واستطاع المنصوري التأهل إلى التصفيات النهائية التي تأهل إليها ستة زوارق سجل منصور المنصوري على زورقه في التصفيات الثالثة والحاسمة زمنا وقدره 41,093 ثانية، في حين حل في المركز الثاني زورق البريطاني ماثيو بالفريمان 14 بزمن وقدره 41,795 ثانية وجاء ثالثا زورق الليتواني إدجراس ريابكو41 بزمن وقدره 41,813 ثانية.

وضمن المنصوري انطلاقة متميزة من في سباق الغد وحظوظا أفضل في أن ينهي الجولة في المركز الأول ليصعد في الترتيب العام للمنافسة مع نهاية المرحلة الخامسة من البطولة.

يذكر أن المنصوري يحل حاليا في المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 31 نقطة فيما يتصدر الترتيب العام زميله راشد القمزي برصيد 52 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN14092024000110011019ID1108673833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث