المنصوري يحقق أسرع زمن ويتقدم المنطلقين في السباق الرئيسي لمونديال الفورمولا 2

حقق اليوم منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 لقب الزمن الأسرع في تصفيات الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والمقامة في مدينة بيسو البرتغالية ليكون أول المنطلقين غدا في السباق الرئيسي للجولة، في حين حل راشد القمزي على زورق أبوظبي 1 حامل لقب البطولة في المركز الثامن.

واستطاع المنصوري التأهل إلى التصفيات النهائية التي تأهل إليها ستة زوارق سجل منصور المنصوري على زورقه في التصفيات الثالثة والحاسمة زمنا وقدره 41,093 ثانية، في حين حل في المركز الثاني زورق البريطاني ماثيو بالفريمان 14 بزمن وقدره 41,795 ثانية وجاء ثالثا زورق الليتواني إدجراس ريابكو41 بزمن وقدره 41,813 ثانية.

وضمن المنصوري انطلاقة متميزة من في سباق الغد وحظوظا أفضل في أن ينهي الجولة في المركز الأول ليصعد في الترتيب العام للمنافسة مع نهاية المرحلة الخامسة من البطولة.

يذكر أن المنصوري يحل حاليا في المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 31 نقطة فيما يتصدر الترتيب العام زميله راشد القمزي برصيد 52 نقطة.

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