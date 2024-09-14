المنصوري يحقق أسرع زمن ويتقدم المنطلقين في السباق الرئيسي لمونديال الفورمولا 2

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق اليوم منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 لقب الزمن الأسرع في تصفيات الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والمقامة في مدينة بيسو البرتغالية ليكون أول المنطلقين غدا في السباق الرئيسي للجولة، في حين حل راشد القمزي على زورق أبوظبي 1 حامل لقب البطولة في المركز الثامن.
واستطاع المنصوري التأهل إلى التصفيات النهائية التي تأهل إليها ستة زوارق سجل منصور المنصوري على زورقه في التصفيات الثالثة والحاسمة زمنا وقدره 41,093 ثانية، في حين حل في المركز الثاني زورق البريطاني ماثيو بالفريمان 14 بزمن وقدره 41,795 ثانية وجاء ثالثا زورق الليتواني إدجراس ريابكو41 بزمن وقدره 41,813 ثانية.
وضمن المنصوري انطلاقة متميزة من في سباق الغد وحظوظا أفضل في أن ينهي الجولة في المركز الأول ليصعد في الترتيب العام للمنافسة مع نهاية المرحلة الخامسة من البطولة.
يذكر أن المنصوري يحل حاليا في المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 31 نقطة فيما يتصدر الترتيب العام زميله راشد القمزي برصيد 52 نقطة.
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