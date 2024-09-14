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سلوت يأسف على مستوى ليفربول بعد الخسارة أمام نوتنجهام فورست

9/14/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

‬تجرع أرنه سلوت خسارته الأولى مدربا لليفربول بتعثره 1-صفر أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وكانت خطط فورست موفقة، إذ زاد الكثافة العددية في وسط الملعب وسيطر على طرفي الملعب. ورغم أن ليفربول حظي بفرص في الشوط الأول، فإنه لم يتمكن من استغلالها.

وقال سلوت "النتيجة محبطة للغاية، لسنا سعداء بسير المباراة. توقف اللعب كثيرا ولم تسنح لنا فرص تقريبا.

"يجب فقط أن ننظر إلى أدائنا، يجب أن نرفع المستوى. فقدنا الكرة كثيرا حول المنطقة، ولم يكن مستوانا جيدا بالقدر الكافي. يجب أن نحسن التعامل مع الكرة".

وربما حرم فورست صاحب الأرض من المساحات وتعاون البديلان أنتوني إيلانجا وكالوم هودسون-أودوي لتسجيل هدف الفوز من هجمة مرتدة.

وقال سلوت "لم تكن قراراتنا وتنفيذها بالمستوى المطلوب. بصورة عامة، دافعنا بصورة جيدة، لكن لاعبين سريعين نزلا وصعبا الأمور علينا. خاطرنا كثيرا وفي النهاية، كان هدفا جيدا جدا".

وأبدى اسبيريتو سانتو مدرب فورست سعادته بتنفيذ اللاعبين لخططه.

وقال "الطريقة الوحيدة لتحقيق أي شيء هنا هو التنظيم وأن تفعل كل ما في وسعك.

"عندما تبدأ كما فعلنا بجناحينا نيكو دومينيجيز وإليوت أندرسون وجهودهما لمراقبة ظهيري ليفربول، هذا يتطلب طاقة كبيرة".

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