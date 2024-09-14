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تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يهاجم رابطة الدوري الإنجليزي بسبب توقيت مباريات الفريق

9/14/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هاجم إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب إقامة مباريات فريقه وقت الغداء، واصفا الأمر بأنه ظالم لجماهيرالفريق ويؤثر سلبا على لاعبيه.

وحل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الذي كان في مرمى الانتقادات ضيفا على ملعب ساوثهامبتون بعد خسارة مؤلمة على ملعبه أمام ليفربول قبل فترة التوقف الدولي، وقبلها خسارة أخرى في توقيت قاتل أمام برايتون خلال مباراة أقيمت أيضا وقت الغداء.

لكن فريق المدرب تين هاج نجح في الفوز بثلاثة أهداف سجلها ماتياس دي ليخت وماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو، كما تصدى حارس المرمى أندريه أونانا لركلة جزاء سددها كاميرون آرتشر لاعب ساوثهامبتون.

وقال تين هاج في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "في البداية إقامة اللقاء في هذا التوقيت أمر ظالم لجماهيرنا، وخطوة غير صحيحة".

وأضاف المدرب الهولندي "لكن جماهيرنا متواجدة دائما، وفخور بها، فهم يساندون الفريق مهما حدث على أرض الملعب".

واستدرك مدرب مانشستر يونايتد "ولكن رابطة الدوري الإنجليزي عليها أن تنتبه أيضا لجدول مبارياتنا، فهو يؤثر سلبا على اللاعبين لكننا نتعامل مع الموقف كما فعلنا اليوم".

واختتم تين هاج تصريحاته قائلا "فريقي ناضج واللاعبون ناضجون، ويجب أن نفوز دائما، فلا مجال لتقديم
أعذار لعدم الفوز في أي مباراة".

ويستعد مانشسستر يونايتد لاستضافة بارنسلي يوم الثلاثاء المقبل في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
قبل أن يحل ضيفا على كريستال بالاس مساء السبت المقبل على ملعب سيلهرست بارك في الجولة القادمة من الدوري.

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