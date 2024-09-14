مارسيليا يعتلي قمة الدوري الفرنسي بثنائية في شباك نيس

فاز فريق أولمبيك مارسيليا على ضيفه نيس بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

تفوق مارسيليا في الشوط الأول بهدف سجله نيل موباي بعد مرور 40 دقيقة من المباراة التي أقيمت في ملعب فيلودروم.

وأضاف لويس هنريكي الهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة 53 بتسديدة قوية في المقص الأيسر.

وأكمل مارسيليا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ديريك كورنيليوس في الدقيقة 74، لكن نيس لم يستغل النقص العددي.

وكاد نيس أن يقلص الفارق في الدقيقة 92 ولكن تسديدة لاعبه بدر الدين بوعناني ارتدت من القائم الأيسر.

وعاش مارسيليا وجماهيره أجواء احتفالية في الملعب وسط إحياء ذكرى مرور 125 عاما على تأسيس النادي.

ورفع أولمبيك مارسيليا رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة مؤقتا بعد ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد.

أما فريق نيس فقد تجمد رصيده عند أربع نقاط ليتراجع للمركز التاسع في جدول الترتيب بعد فوز وحيد وتعادل مقابل خسارتين.

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