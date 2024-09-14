مارسيليا يعتلي قمة الدوري الفرنسي بثنائية في شباك نيس

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز فريق أولمبيك مارسيليا على ضيفه نيس بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.
تفوق مارسيليا في الشوط الأول بهدف سجله نيل موباي بعد مرور 40 دقيقة من المباراة التي أقيمت في ملعب فيلودروم.
وأضاف لويس هنريكي الهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة 53 بتسديدة قوية في المقص الأيسر.
وأكمل مارسيليا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ديريك كورنيليوس في الدقيقة 74، لكن نيس لم يستغل النقص العددي.
وكاد نيس أن يقلص الفارق في الدقيقة 92 ولكن تسديدة لاعبه بدر الدين بوعناني ارتدت من القائم الأيسر.
وعاش مارسيليا وجماهيره أجواء احتفالية في الملعب وسط إحياء ذكرى مرور 125 عاما على تأسيس النادي.
ورفع أولمبيك مارسيليا رصيده إلى عشر نقاط في الصدارة مؤقتا بعد ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد.
أما فريق نيس فقد تجمد رصيده عند أربع نقاط ليتراجع للمركز التاسع في جدول الترتيب بعد فوز وحيد وتعادل مقابل خسارتين.
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