ألمانيا تدعو القطاع الاقتصادي إلى اللحاق بركب التكنولوجيات الجديدة

دعا الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، القطاع الاقتصادي إلى اللحاق بالركب في مجال التكنولوجيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

وقال هابيك في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية: «على مدار السنوات العشرين الماضية لم ننتج جوجل أو أبل أو علي بابا. يجب عدم تكرار ذلك مع الذكاء الاصطناعي. يجب أن ننظر إلى التكنولوجيات الجديدة كفرصة: احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، الذكاء الاصطناعي، الهيدروجين. عدم خوض حرب ثقافية ضد السيارة الكهربائية بعد الآن، بل الوضوح والموثوقية».

وأشار هابيك إلى التقارير الاقتصادية الصادرة عن الرئيس الأوروبي السابق، ماريو دراجي، واتحاد الصناعات الألمانية، متبنياً مطالبهم بمزيد من الاستثمارات، وقال: «تحسين الظروف الإطارية أمر ضروري، ولكن هناك حاجة إلى استثمارات - في البنية التحتية والتعليم والجامعات والتحول والأمن.. لقد قدم اتحاد الصناعات الألمانية هنا مقترحاً جيداً بشأن إنشاء صندوق خاص.. الوضع جاد، لكن بلدنا واقتصادنا يتمتعان بنقاط قوة كبيرة. علينا فقط أن نعمل بجدية الآن لجعلها قادرة على مواجهة المستقبل».

وكان رئيس الحكومة الإيطالية السابق والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، أكد من قبل ضرورة أن يصبح الاقتصاد الأوروبي أكثر إبداعاً بشكل كبير حتى لا يخرج عن المنافسة العالمية.

وكتب دراجي (77 عاماً) في تقرير بتكليف من المفوضية الأوروبية قبل حوالي عام، إن الاتحاد الأوروبي يواجه «تحدياً وجودياً»، موضحاً أنه إذا لم يصبح الاقتصاد المحلي أكثر إنتاجية فسيضطر الناس إلى تقليص تطلعاتهم، على سبيل المثال فيما يتعلق بحماية المناخ، أو تطوير التقنيات المبتكرة، أو نموذجهم الاجتماعي الخاص.