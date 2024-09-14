أنور قرقاش : الإمارات ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، مشدداً على موقف الإمارات الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين.
وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : " تصريح سمو الشيخ عبدالله بن زايد بأن الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي للحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية يعكس موقفنا الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وقناعتنا بأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين" .
وأضاف معاليه
" الإمارات ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره".
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