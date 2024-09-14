أنور قرقاش : الإمارات ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، مشدداً على موقف الإمارات الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : " تصريح سمو الشيخ عبدالله بن زايد بأن الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي للحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية يعكس موقفنا الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وقناعتنا بأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين" .

وأضاف معاليه

" الإمارات ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره".