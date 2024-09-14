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روسيا : أمريكا أعطت أوكرانيا شيكاً على بياض لاستخدام أسلحة بعيدة المدى وردنا سيكون قاسياً

9/14/2024 3:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن الولايات المتحدة أعطت كييف شيكا على بياض وتفويضا كاملا لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى لشن ضربات فى عمق الأراضي الروسية، مشيرا إلى أن ردود فعل موسكو ستكون "شديدة القسوة".

وأضاف ريابكوف: " لقد قال الرئيس الروسي كل شيء حول هذا الموضوع. القرار (للسماح لكييف بشن الهجمات) موجود هناك ، وتم إعطاء شيكا على بياض وتفويضا كاملا وتسهيلات لعملاء كييف. لذلك، سنرد بشكل عنيف. هناك عنصر من المخاطرة الجادة هنا، لأن المعارضين في واشنطن ولندن وأماكن أخرى يقللون بوضوح من درجة خطورة اللعبة التي يواصلون لعبها"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

كما أضاف نائب الوزير في وقت سابق لوكالة تاس على هامش قمة وسائل الإعلام لمجموعة البريكس، أن روسيا تعرف أن الغرب قد اتخذ بالفعل قرارات بشأن الضربات فى عمق الأراضي الروسية وأرسل الإشارات المناسبة إلى كييف.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن أوكرانيا لن تقدر على ضرب العمق الروسي بدون دعم الغرب، وذلك بسبب احتياجها إلى المعلومات الاستخباراتية من الأقمار الاصطناعية والمهام الجوية لفعل ذلك.

كما ذكر الرئيس الروسي أن دول الناتو لا تناقش ببساطة استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية طويلة المدى، ولكنها تقرر بشكل أساسي ما إذا كانت ستنخرط بشكل مباشر في النزاع الأوكراني. وأشار إلى أن موسكو ستتخذ قرارات بناء على التهديدات التي ستظهر للاتحاد الروسي.

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