برلمان البحر الأبيض المتوسط يمنح جلالة الملك جائزة تقديرا لجهوده

MENAFN - Khaberni) خبرني - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم السبت، جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط (بام) التي منحت لجلالته تقديرا لجهوده في تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وتهدف الجائزة التي تمنح سنويا للأفراد والمؤسسات، إلى تسليط الضوء على جهود الشخصيات الرائدة في المجالات الإنسانية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

ونقل الفايز، شكر جلالة الملك لبرلمان البحر الأبيض المتوسط على هذا التكريم الذي يمثل أيضا تقديرا للأردن، ولجهوده المستمرة لوقف العدوان، الغاشم على غزة، وتقديم العون والمساعدة، وتأمين كل ما يحتاجه الأشقاء الفلسطينيون طبيا وصحيا وإنسانيا وإغاثيا.

وقال الفايز، إن جلالة الملك، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه ، كان ملتزما شخصيا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة، وأشرف بنفسه على الإنزالات الجوية للمساعدات، وشارك شخصيا في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات.

واستعرض جهود الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ بداية العدوان على غزة.

من جهته، قال رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة الذي سلم الجائزة، إن هذا التكريم يأتي تقديرا من برلمان البحر الأبيض المتوسط لاهتمام جلالة الملك الاستثنائي بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة واللازمة، وبذل الجهود السياسية والدبلوماسية لاستعادة السلام والاستقرار في سياقات النزاع.

وقال ميارة، إن الأردن هو أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية طوال أكثر من سبعة عقود، والمساند الحقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى المسؤولية الدينية والسياسية التي يتحملها جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أهمية دور الأردن في الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة.

ولفت إلى موقف برلمان البحر الأبيض المتوسط الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة، فضلاً عن الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتنفيذ حل الدولتين من أجل ضمان تحقيق السلام الدائم.

وحضر اللقاء وتسليم الجائزة، السفير المغربي لدى المملكة فؤاد أخريف، ومساعدة رئيس مجلس الأعيان رئيسة اللجنة الدائمة الأولى بـ(بام) العين الدكتورة علياء بوران، ورئيس اللجنة الدائمة الثالثة، بيدرو روك، وأمين عام (بام) سيرجيو بيازي.

