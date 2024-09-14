برلمان البحر الأبيض المتوسط يمنح جلالة الملك جائزة تقديرا لجهوده

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- Khaberni) خبرني - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم السبت، جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط (بام) التي منحت لجلالته تقديرا لجهوده في تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وتهدف الجائزة التي تمنح سنويا للأفراد والمؤسسات، إلى تسليط الضوء على جهود الشخصيات الرائدة في المجالات الإنسانية والسياسية والاقتصادية وغيرها.
ونقل الفايز، شكر جلالة الملك لبرلمان البحر الأبيض المتوسط على هذا التكريم الذي يمثل أيضا تقديرا للأردن، ولجهوده المستمرة لوقف العدوان، الغاشم على غزة، وتقديم العون والمساعدة، وتأمين كل ما يحتاجه الأشقاء الفلسطينيون طبيا وصحيا وإنسانيا وإغاثيا.
وقال الفايز، إن جلالة الملك، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه ، كان ملتزما شخصيا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة، وأشرف بنفسه على الإنزالات الجوية للمساعدات، وشارك شخصيا في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات.
واستعرض جهود الأردن بقيادة جلالة الملك في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ بداية العدوان على غزة.
من جهته، قال رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة الذي سلم الجائزة، إن هذا التكريم يأتي تقديرا من برلمان البحر الأبيض المتوسط لاهتمام جلالة الملك الاستثنائي بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة واللازمة، وبذل الجهود السياسية والدبلوماسية لاستعادة السلام والاستقرار في سياقات النزاع.
وقال ميارة، إن الأردن هو أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية طوال أكثر من سبعة عقود، والمساند الحقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى المسؤولية الدينية والسياسية التي يتحملها جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أهمية دور الأردن في الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة.
ولفت إلى موقف برلمان البحر الأبيض المتوسط الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة، فضلاً عن الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتنفيذ حل الدولتين من أجل ضمان تحقيق السلام الدائم.
وحضر اللقاء وتسليم الجائزة، السفير المغربي لدى المملكة فؤاد أخريف، ومساعدة رئيس مجلس الأعيان رئيسة اللجنة الدائمة الأولى بـ(بام) العين الدكتورة علياء بوران، ورئيس اللجنة الدائمة الثالثة، بيدرو روك، وأمين عام (بام) سيرجيو بيازي.
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