إنفستجيت تناقش دور التحول الرقمى فى نمو قطاع العقارات

MENAFN - Al-Borsa News) ناقشت المستديرة الثالثة لـ”إنفستجيت” فى عام 2024، والتى عقدت تحت عنوان“التكنولوجيا العقارية أساسٌ لبناء المستقبل”، دور التحول الرقمى فى نمو قطاع العقارات، وتعزيز العائد على الاستثمار، وتطوير المدن الذكية.

وأعلن المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إطلاق أول حاضنة أعمال فى مصر للشركات الناشئة فى مجال العقارات خلال فعاليات المائدة المستديرة.

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وأوضح عباس، أن التكنولوجيا العقارية تمثل أحد الركائز الأساسية التى ستساهم فى تشكيل مستقبل التنمية العمرانية فى مصر، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية تعلم على توظيف أحدث التقنيات لضمان استدامة المشروعات وتوفير حلول مبتكرة تدعم التحول نحو المدن الذكية.

وتابع عباس:“التكنولوجيا العقارية تمثل المفتاح لتحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المجتمعات المتطورة، وهى ركن أساسى فى تطوير العاصمة الإدارية كمدينة ذكية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا”.

وشهدت المائدة مشاركة من الخبراء والمتخصصين فى مجال العقارات، حيث ناقشوا أهمية تعزيز الشراكات فى القطاع الخاص لتطبيق حلول تكنولوجية حديثة قادرة على تحسين جودة الحياة، كما تناولت النقاشات سبل تعزيز الابتكار فى مختلف جوانب التنمية العمرانية، بدءًا من تخطيط المدن، وصولاً إلى إدارة المرافق والخدمات.

وقال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ((مدينة مصر))، إن استخدام التكنولوجيا العقارية أصبح أمرا واقعا فى ظل التطور التكنولوجى ويمكن استخدامها لإزالة العقبات وتسريع إجراء المهام، حيث تشمل التكنولوجيا العقارية عملية البيع العقارية بداية من البيع والتعرف على العميل ويمكن استخدامها فى تعريف العميل بالمنتج العقارى والـ ((master planning)) والوصول للعملاء المقيمين بالخارج بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع وإدارة المنشآت.

وقال المهندس أحمد منصور، رئيس شركة ((Cred))، إن التكنولوجيا تسهل كثيرا فى قطاع العقارات وأتاحت التكنولوجيا القدرة على تسهيل العمل فى القطاع العقارى وسط انتشار التكنولوجيا فى الشرق الأوسط ومصر وإفريقيا بسرعات متطورة.

وأوضح أن الشركة تستخدم الذكاء الاصطناعى فى عدد من القطاعات منها دراسة السوق والتحليل، مشيرا إلى مشكلة عدم توافر البيانات عن الوحدات فى السوق العقارى المصري؛ ففى الخارج تقارب البيانات أرض الواقع بنسبة 90-95% بينما فى مصر تصل النسبة إلى 50-60%.

وأشار منصور، إلى أن الشركة تعمل على تطوير تطبيق يستخدم الواقع المعزز، ويتواصل مع مندوبى المبيعات ويقوم بإجراء كافة المعاملات عبر التطبيق.

وقال المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذى لشركة باراجون للتطوير العقارى، إن التكنولوجيا العقارية تقدم حلولًا لتقليل تكاليف المواد وتعزيز الاستدامة، وتُحسن عمليات البيع، وتمكن من تسجيل الملكية العقارية إلكترونيًا عبر بوابات إلكترونية، وتحسين إدارة المرافق.

وقال كريم زين، الرئيس التنفيذى لشركة“كولدويل بانكر – مصر”، إن مهمة الوسطاء العقاريين هى التواصل مع العملاء لتقديم أفضل خدمة فى الوقت المناسب.

وأضاف أن الشركات تدفع مبالغ طائلة للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى دون الحصول على العائد المنشود، وأشار إلى نجاح شركته فى تطوير قاعدة بيانات من خلال فهم العملاء، مؤكدًا استخدام الشركة لتقنية الميتافيرس لعرض الوحدات للعملاء، وخاصة فى الخارج.

وقال كريم شعلان الرئيس التنفيذى لشركة رويال للتطوير العقارى، إن مصر حديثة العهد بالتكنولوجيا العقارية مقارنة بالعديد من دول العالم، ولكن مع التطور التكنولوجى السريع بدأت الدولة فى اتخاذ خطوات جادة للتوسع فى استخدام التكنولوجيا فى المجال العقارى.

وأشار إلى أن دول أمريكا الشمالية تستحوذ على نحو 45% من التكنولوجيا العقارية، ثم أوروبا بنسبة 30%، ثم النسبة المتبقية موزعة على بقية دول العالم.

وأوضح أن الشرق الأوسط لا يستخدم التكنولوجيا العقارية بشكل كبير، عدا الإمارات العربية المتحدة التى تستحوذ على نحو 50% من تطبيقات التكنولوجيا العقارية فى الشرق الأوسط.

وأضاف أن التكنولوجيا العقارية تنعكس بشكل إيجابى على القطاع العقارى فى مصر، وخاصة الاستثمارات العقارية، حيث أنها تساعد المطور على اتخاذ القرارات الصحيحة، بداية من تصميم العقار حتى تجميع البيانات والمعلومات، لافتا إلى أن الدول الأجنبية تقوم بتصميم محافظ صغيرة للاستثمار فى الوحدات العقارية ومعرفة كافة البيانات عن الوحدة.

وشدد على ضرورة جمع البيانات لتصبح لدينا قاعدة بيانات دقيقة تساعد العميل على إيجاد العقار بسهولة مع الاطلاع على جميع تفاصيله.

وطالب الشركات العقارية بضرورة تبنى أفكار الشركات الناشئة العاملة فى المجال العقارى كجزء من التطوير والتسويق، فضلا عن زيادة الوعى لدى الشركات والعملاء بأهمية التكنولوجيا المستخدمة.

وفيما يتعلق بتجربة شركته دخول السوق المصرية، قال علاء السيد، المؤسس والمدير التنفيذى لشركة ((VOOM))، إن تجربة العمل فى السوق العقارى الخارجى كانت أكبر من مصر وذلك لأن السوق العقارى العالمى أسرع فى التكيف مع التكنولوجيا ولسهولة الوصول لصانعى القرار فى الخارج مقارنة بمصر.

وفيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا فى شركات التطوير العقاري، أوضح أنه خلال العشرين عاما الماضية، دخلت التكنولوجيا المتعلقة بالـ((CRM)) ولكن التطور المتعلق باستخدام التكنولوجيا للوصول إلى العميل كان قليل رغم حجم المشروعات الهائلة، كما أن فى الخارج هناك تقبل اكثر للتكنولوجيا، حيث مازال يتم استخدام الطرق التقليدية فى المبيعات.

وقال أحمد الألفى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة“سوارى فنتشرز”، إن الشركات ستتجه نحو الاندماج فى غضون عامين إلى ثلاثة، مما سيعزز كفاءة السوق العقارية، مبينا أهمية مبادرات مثل الحرم اليونانى والجهود الأخرى لتحفيز مناخ الشركات الناشئة فى مصر.

وأكد المهندس رامى مصطفى، نائب الرئيس لقطاع المبانى والتوزيع بشركة ((شنايدر إلكتريك شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي))، أن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى قطاعى العقارات والمقاولات يحقق مجموعة من الفوائد التى تسهم فى نمو وكفاءة هذه الصناعات.

وأوضح وليد حسونة، الرئيس التنفيذى لشركة ((فاليو))، أن السوق العقارى المصرى قوي، مدعوم بالترويج المتزايد لمنطقة الساحل الشمالي.

وأضاف أن شركته تقدم خدمات مرتبطة بالرهن العقاري، بما فى ذلك تمويل ودائع الصيانة والتشطيبات.





كتبت: شهد شديد