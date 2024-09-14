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الإسكان تطرح 70 ألف وحدة لمحدودى ومتوسطى الدخل نوفمبر المقبل

9/14/2024 2:17:10 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن الوزارة تجهز لطرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع“سكن لكل المصريين” خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفى، أن الطرح الجديد يتضمن 60 ألف وحدة بمحور منخفضى الدخل و10 آلاف وحدة لمتوسطى الدخل.

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وأوضح الشربينى، أن الوزارة وضعت خطة لتسليم الوحدات بالإعلانات السابقة لمشروع الإسكان الاجتماعى.

وأشار إلى أن الجدول الزمنى يتضمن تسليم مجموعة من الوحدات نهاية شهر سبتمبر الجارى، ومجموعة أخرى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم تسليم عدد كبير من الوحدات كل 3 أشهر بحد أقصى.

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