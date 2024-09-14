الإسكان تطرح 70 ألف وحدة لمحدودى ومتوسطى الدخل نوفمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير
الإسكان، إن الوزارة تجهز لطرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع“سكن لكل المصريين” خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفى، أن الطرح الجديد يتضمن 60 ألف وحدة بمحور منخفضى الدخل و10 آلاف وحدة لمتوسطى الدخل.
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وأوضح الشربينى، أن الوزارة وضعت خطة لتسليم الوحدات بالإعلانات السابقة لمشروع الإسكان الاجتماعى.
وأشار إلى أن الجدول الزمنى يتضمن تسليم مجموعة من الوحدات نهاية شهر سبتمبر الجارى، ومجموعة أخرى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم تسليم عدد كبير من الوحدات كل 3 أشهر بحد أقصى.
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