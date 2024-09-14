تسليم المرحلة الأولى من أراضى رأس الحكمة للجانب الإماراتى أكتوبر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير
الإسكان، إن الوزارة تجهز لتسليم المرحلة الأولى من أرض مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للجانب الإماراتى خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفى، أن الوزارة تعمل حاليًا على بدء تسليم المرحلة الأولى من أرض مشروع رأس الحكمة للشركة الإماراتية.
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ووقعت مصر، فى فبراير الماضى، اتفاقية مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى المصرى، على مساحة 170.8 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار أمريكى.
من ناحية أخرى، قال وزير الإسكان إن الوزارة تجهز لطرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع“سكن لكل المصريين” خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف أن الطرح الجديد يتضمن 60 ألف وحدة بمحور منخفضى الدخل و10 آلاف وحدة لمتوسطى الدخل.
وأوضح الشربينى، أن الوزارة وضعت خطة لتسليم الوحدات بالإعلانات السابقة لمشروع الإسكان الاجتماعى.
وأشار إلى أن الجدول الزمنى يتضمن تسليم مجموعة من الوحدات نهاية شهر سبتمبر الجارى، ومجموعة أخرى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم تسليم عدد كبير من الوحدات كل 3 أشهر بحد أقصى.
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