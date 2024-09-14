تسليم المرحلة الأولى من أراضى رأس الحكمة للجانب الإماراتى أكتوبر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، الإسكان، إن الوزارة تجهز لتسليم المرحلة الأولى من أرض مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للجانب الإماراتى خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفى، أن الوزارة تعمل حاليًا على بدء تسليم المرحلة الأولى من أرض مشروع رأس الحكمة للشركة الإماراتية.

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ووقعت مصر، فى فبراير الماضى، اتفاقية مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى المصرى، على مساحة 170.8 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار أمريكى.

من ناحية أخرى، قال وزير الإسكان إن الوزارة تجهز لطرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع“سكن لكل المصريين” خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الطرح الجديد يتضمن 60 ألف وحدة بمحور منخفضى الدخل و10 آلاف وحدة لمتوسطى الدخل.

وأوضح الشربينى، أن الوزارة وضعت خطة لتسليم الوحدات بالإعلانات السابقة لمشروع الإسكان الاجتماعى.

وأشار إلى أن الجدول الزمنى يتضمن تسليم مجموعة من الوحدات نهاية شهر سبتمبر الجارى، ومجموعة أخرى نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم تسليم عدد كبير من الوحدات كل 3 أشهر بحد أقصى.