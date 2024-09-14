الشربينى: أكتوبر المقبل.. الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية بأجهزة المدن الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير
الإسكان، إن هناك خطة للإتاحة المباشرة للوحدات السكنية بأنواعها المختلفة من خلال أجهزة المدن، وسيتم الإعلان عن تطبيق تلك الآلية خلال شهر أكتوبر المقبل، فى مجموعة من المدن الجديدة، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً فى المدن التى طبقت فيها سابقا.
وأضاف وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم وضع خطة عمل مكثفة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة لحاجزيها.
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وأوضح أنه سيتم تسليم أعداد كبيرة من الوحدات كل 3 شهور بحد أقصى، حتى يتم الانتهاء تباعاً من تسليم جميع الوحدات السابق طرحها بمختلف المشروعات لحاجزيها.
وأعلن وزير الإسكان، عن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمنخفضى ومتوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، خلال الشهرين المقبلين، منها 60 ألف وحدة لمنخفضى الدخل، و10 آلاف لمتوسطى الدخل، بمناطق مختلفة.
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