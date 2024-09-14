الشربينى: أكتوبر المقبل.. الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية بأجهزة المدن الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، الإسكان، إن هناك خطة للإتاحة المباشرة للوحدات السكنية بأنواعها المختلفة من خلال أجهزة المدن، وسيتم الإعلان عن تطبيق تلك الآلية خلال شهر أكتوبر المقبل، فى مجموعة من المدن الجديدة، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً فى المدن التى طبقت فيها سابقا.

وأضاف وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم وضع خطة عمل مكثفة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة لحاجزيها.

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وأوضح أنه سيتم تسليم أعداد كبيرة من الوحدات كل 3 شهور بحد أقصى، حتى يتم الانتهاء تباعاً من تسليم جميع الوحدات السابق طرحها بمختلف المشروعات لحاجزيها.

وأعلن وزير الإسكان، عن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمنخفضى ومتوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، خلال الشهرين المقبلين، منها 60 ألف وحدة لمنخفضى الدخل، و10 آلاف لمتوسطى الدخل، بمناطق مختلفة.