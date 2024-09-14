Saturday, 14 September 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشربينى: أكتوبر المقبل.. الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية بأجهزة المدن الجديدة

9/14/2024 2:17:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن هناك خطة للإتاحة المباشرة للوحدات السكنية بأنواعها المختلفة من خلال أجهزة المدن، وسيتم الإعلان عن تطبيق تلك الآلية خلال شهر أكتوبر المقبل، فى مجموعة من المدن الجديدة، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً فى المدن التى طبقت فيها سابقا.

وأضاف وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفى، أنه تم وضع خطة عمل مكثفة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة لحاجزيها.

موضوعات متعلقة تصادم قطارين في الشرقية..والدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث “الجمارك” تصدر منشورا بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الواردة من دول“الميركسور” “الصحة” تدفع بـ39 سيارة إسعاف إلى موقع حادث تصادم قطارين في الشرقية

وأوضح أنه سيتم تسليم أعداد كبيرة من الوحدات كل 3 شهور بحد أقصى، حتى يتم الانتهاء تباعاً من تسليم جميع الوحدات السابق طرحها بمختلف المشروعات لحاجزيها.

وأعلن وزير الإسكان، عن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمنخفضى ومتوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، خلال الشهرين المقبلين، منها 60 ألف وحدة لمنخفضى الدخل، و10 آلاف لمتوسطى الدخل، بمناطق مختلفة.

MENAFN14092024000202011048ID1108673760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث