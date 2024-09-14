الشربينى: طرح الوحدات السكنية بأنواعها بالمدن الجديدة وبيت الوطن نهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، الإسكان ، إن هناك خطة لطرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، سواء من خلال الطرح المباشر من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، أو من خلال شركات التسويق العقارى، كما أن هناك خطة لطرح المزيد من الأراضى والوحدات ضمن مشروع“بيت الوطن” للمصريين بالخارج، نهاية العام الجارى.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لإتاحة قطع الأراضى السكنية الصغيرة للمواطنين، كما أنه سيتم إيجاد فرص استثمارية ضمن محور المستثمر الصغير، من أجل إتاحة الفرصة لمختلف شرائح المستثمرين.

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وأوضح وزير الإسكان، أنه يتم التنسيق مع شركات التسويق العقارى لوضع محفزات للسوق العقارية، وتلبية احتياجات المواطنين، ومن أبرزها إطالة فترة السداد.

وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة منح التيسيرات فى ملف التعامل على الوحدات السكنية، ولدينا خطة تحفيزية لتخفيض رسوم التنازل داخل أجهزة المدن الجديدة، من أجل إثبات حقوق الملكية للمواطنين، موضحاً أنه سيكون هناك أساليب متنوعة لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية.

وقال إن هناك نهجا جديدا لطرح الوحدات السكنية الجارى تنفيذها، وتسليمها فى توقيتات محددة طبقاً للبرامج الزمنية للتنفيذ.